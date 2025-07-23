بدأت حكاية النووي الإيراني منذ العام 1970 على الأقل، أي منذ أيام الشاه. كانت هناك محادثات ومفاوضات ومعاهدات. وبسبب القوة النووية التي أزمعت إيران على صنعها، تفاوضت الدول الكبرى 12 عاماً على اتفاق ألغاه ترمب في ولايته الأولى. واستمرت إيران في بناء تلك القوة في بطون الجبال، وقلب الصخور. صرفت إيران خلال هذه الفترة عشرات المليارات، وعانت من أشد العقوبات، وبلغت الأزمة ذروتها عندما أرسلت أميركا طائرات عجائبية قادرة على أن تبقر بطن الأرض حتى حافته. حسناً. ثم ماذا؟

الغريب أنه وسط كل هذا التأهب والتحرك، وقنابل فرط الصوت وإفراط الصدى، لا أحد يعرف شيئاً عن القوة نفسها. يدور الصراع في كل مكان، و«الموضوع» نفسه في منأى عن الجميع. يجري البحث عن عناصر القنبلة الإيرانية في كل مكان، وكل يوم يقال إن تخصيبها أصبح أقرب إلى الصنع الفوري. وكل فترة يقتل عالم، أو مجموعة علماء من الإيرانيين. لكن أين هي القوة نفسها؟ هل يعقل أن العالم كله يتصارع في حلبة خيالية، وأنه جزء من مسرحية عبثية أبطالها هم أيضاً المتفرجون؟ أليس غريباً هذا الحد من الصراع والأخطار والمعركة خارج السلاح نفسه. فالجميع يعرف أن أحداً لا يستطيع أن يلمس بإصبع، هذا الفتيل الذي يمكن أن يفجر العالم. هذا السلاح الذي يتقاتلون عليه لا يستطيع أحد أن يفكر فيه، لأن نهاية الفكرة قد تكون نهاية الأشياء.

لم يعرف العالم هذه الدرجة من العبثية منذ أن وقف الكوكب على حافة الانفجار خلال أزمة الصواريخ الكوبية. مثلها، الدولة الكبرى طرف في المواجهة. طرف مباشر تضيق في آفاقه الخيارات أكثر فأكثر. وهذه هي النقطة الأكثر خطورة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. فالرئيس الأميركي يرى نفسه أقوى سياسي في العالم دون منازع. وفي الوقت نفسه غير قادر على الحسم في هذه الدوائر المتشابكة من أزمات الأمم. جاء ومعه أنهر وجبال من التفاؤل، وإذا الجبال عقبات في وسط الطريق.