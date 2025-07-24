كانت إسرائيل دائماً جزءاً ملحقاً بأوروبا على الرغم من أنها بحكم الجغرافيا مساحة سياسية تقع على أرض فلسطين التي هي جزء من العالم العربي. وعلى الرغم من عمليات التطبيع مع عدد من الدول العربية فقد ظلت إسرائيل بعيدة عن خيال الشرق الأوسط الجديد، الذي كانت تتصدره نظرياً تركيا وإيران. ما لم يكن يتوقعه الكثيرون أن يتم النظر إلى العراق وسوريا باعتبارهما ثغرتي فراغ جيوسياسي سيكون من الصعب التفكير في شرق أوسط جديد من غير ملئهما. لم يكن بإمكان إسرائيل أن تقوم بذلك لولا أن إيران صنعت هزيمتها بيديها، فتم استبعادها من خريطة الشرق الأوسط الجديد. أما تركيا وقد انتهى دورها في تدريب الجماعات الإرهابية فإن مشكلاتها الاقتصادية لا تسمح لها بالقيام بالأدوار الاستعراضية التي أدتها في الماضي. لقد هذب أردوغان أخيراً لغته، وهو يعلق على ما يجري من حوله. كان يمكن أن يكون لتخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه وقع أكبر لولا تلك الأزمة الاقتصادية التي رافقها انحسار سياحي ملحوظ سيلقي بظلال كئيبة على الاقتصاد التركي. كل تلك المعطيات ستؤثر بالضرورة على قاعدة البيانات التي ينطلق منها خيال الشرق الأوسط الجديد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إسرائيل المدججة بأفكار عن مستقبل علاقاتها بمحيطها لا تمت بصلة إلى السلام بل هي أقرب إلى أن تكون دولة حرب من أن ...