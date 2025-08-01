سلطان الزايدي



في هذا الصيف يشعر المتابع الرياضي أن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد في دوري روشن قوية؛ مما يجعلنا نتوقع موسماً كبيراً، ونتمنى أن يواكبه تنظيم وتجهيز من لجان اتحاد الكرة، الملاحظات في كل موسم تكمن في جدول المباريات، خاصة حين تبدأ المشاركات الخارجية لبعض الأندية، هذه المسألة تكاد تكون بشكل سنوي اعتراضات واحتجاجات وتفاصيل كثيرة تفتح باب النقد على مصراعيه، رغم أنها جزئية يمكن حلها متى ما وضعت هذا الملاحظات، وتُدُورِكَت في الموسم الذي يليه، لن يقبل المشجع البسيط تبرير الصدفة كما حدث في أحد المواسم السابقة، حين انتقد جدول المباريات، وخرج رئيس لجنة المسابقات، وقال: هي مجرد صدفة! كذلك يجب ألا ننسى مشكلة المشاكل التحكيم القضية الأزلية التي لا يكاد يخلو منها أي موسم، ويبدو أنها قضية عالمية مع تفاوت الحالات من دوري لآخر، قد لا تستطيع لجنة الحكام أو دائرة التحكيم تفادي كل الأخطاء التحكيمية، لكن يفترض في ظل وجود تقنية الفيديو تكون الأخطاء في أقل مستوياتها هذا أمر حتمي يجب أن يعمل عليه اتحاد الكرة ممثلا في لجنة التحكيم، وذلك من خلال الاختيارات المناسبة وتجهيز قائمة من أفضل الحكام في العالم والاستعانة بهم، هذا الملف يحتاج تجهيزاً من قبل بداية الموسم، جميع الأندية يؤدون عملاً كبيراً في فترة الإعداد، من الظلم أن يذهب هذا المجهود سدى بسبب غلطة حكم.

دمتم بخير،،