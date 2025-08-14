الإهمال العاطفي ليس مجرد غياب الحب، بل غياب الاستجابة للاحتياجات العاطفية الأساسية التي تُشكّل لغة التواصل الإنساني، ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2020، يُهمل ما يقارب 30 % من الأطفال احتياجاتهم العاطفية في مراحل النمو الحرجة، دون أن يدرك الكثيرون أن هذا "الصمت" قد يُعيد رسم مسارات حياتهم المستقبلية، على عكس الإساءة الجسدية التي تترك آثارًا مرئية، يبقى الإهمال العاطفي جرحًا خفيًّا يتفاقم مع الزمن، مُهدّدًا الصحة النفسية للأشخاص والروابط الأسرية.

يُعرّف الإهمال العاطفي بأنه فشل متكرر في الاعتراف باحتياجات الفرد العاطفية أو تجاهلها، سواء عبر عدم التعبير عن الدعم، أو تجاهل المشاعر، أو فرض توقعات غير واقعية تُهمش الجانب العاطفي. يقول عالم النفس جون بولبي، مبتكر نظرية التعلق: "الإنسان يولد بحاجة إلى أن يُرى ويُسمَع، عندما تُهمل مشاعره، يتعلم أن وجوده لا يستحق الالتفات، فتُبنى شخصيته على أساس من عدم الأمان"، ولا يقتصر هذا المفهوم على العلاقات الأسرية فحسب، بل يمتد إلى الزواج والأصدقاء، حيث يتحول الصمت أو التجاهل إلى لغة غير مباشرة تُرسل رسالة مفادها: "مشاعرك لا تهم".

عند البالغين، يتحول الإهمال العاطفي إلى شبح داخلي يُذكّرهم بأنهم "غير جديرين بالحب"، مما يولد حلقة مفرغة من الشك الذاتي، فالأشخاص الذين عانوا من إهمال عاطفي في الطفولة هم أعلى بمرتين في خطر الإصابة بالاكتئاب في البلوغ، بسبب القلق المزمن؛ الناتج عن عدم القدرة على التنبؤ باستجابة الآخرين، والناتج عن الانفصال العاطفي؛ كآلية دفاع تُفقد الفرد القدرة على بناء علاقات عميقة، هذا النمط يُضعف الذكاء العاطفي، ليصبح الشخص غريبًا عن ذاته، غير قادر على التعبير عن احتياجاته أو قبول الدعم.

الأطفال هم الأكثر تأثرًا، لأن أدمغتهم ما زالت في مرحلة النمو الحرج، وفق تقارير المجلس العلمي الوطني للطفل عام 2012، يُنتج الإهمال العاطفي توترًا سامًّا يدمر الروابط العصبية في القشرة الأمامية الجبهية، المسؤولة عن التنظيم العاطفي والتعاطف، هذا يؤدي إلى صعوبات في التعلق وتطوير أنماط تعلق غير آمن (مثل: التشبث المفرط أو الانسحاب)، ويؤدي لكبت المشاعر، حيث يتعلم الطفل أن التعبير عن الغضب أو الحزن "ممنوع"، مما يزيد خطر السلوكيات الانتحارية لاحقًا، الأمر الأكثر خطورة هو إعادة إنتاج النمط؛ فالوالد الذي عانى من إهمال عاطفي قد يُكرر السلوك ذاته مع أبنائه، إما بسبب عدم معرفته بكيفية التعبير عن العاطفة، أو كرد فعل على مشاعره المكبوتة.

في الزواج، يتحول الإهمال العاطفي إلى عامل تدمير خفي، عندما تُهمل احتياجات الشريك العاطفية –مثل: عدم الاستماع لشكواه عن الضغوط، أو تجاهل احتياجه للدعم– تنشأ (العزلة الزوجية)؛ حيث يشعر أحد الطرفين بأنه "لا قيمة لوجوده"، مما يزيد خطر الخيانة كبحث عن الاعتراف، وينشأ (التداعي التراكمي)؛ حيث إن الكثير من حالات الطلاق تبدأ بـ"الصمت السلبي"، حيث يبتعد الطرفان عن الحوار العاطفي تدريجيًّا، والإهمال هنا لا يعني غياب الاحترام، بل غياب التناغم العاطفي الذي يسمح للشريكين بالشعور بأنهم "موجودون" في العلاقة.

التعافي من آثار الإهمال العاطفي ممكن عبر استراتيجيات مُخططة تدمج الشخص مع بيئته؛ أولها الاعتراف بالاحتياجات كخطوة أولى، وذلك بتعلّم تسمية المشاعر (مثال: "أشعر بالوحدة لأنني لم أتلقَّ دعمًا اليوم") بدلًا من كبتها، وللآباء: استبدال عبارات مثل "لا تبكي" بـ"أرى أنك حزين، هل تريد أن تحكي؟" لتعزيز الأمان العاطفي. كذلك ممارسة اللطف الذاتي كآلية علاجية، تقول كريستين نيف: "الأشخاص المُهملون عاطفيًّا يعاملون أنفسهم بقسوة، لأنهم صدقوا رسالة الطفولة: (مشاعرك لا تهم)، التعافي يبدأ عندما تتعلم أن تُعامل ذاتك كصديق تُحبه".

الإهمال العاطفي ليس خطأ فرديًّا، بل فجوة في فهم أن العواطف لغة بقاء، لا رفاهية. يقول عالم النفس دونالد وينيكيت: "الإنسان لا يولد مكتملًا، بل يُبنى عبر استجابة الآخرين لاحتياجاته، عندما نُهمل العواطف، نُهمل جوهر الإنسانية"، فالخطوة الأولى للتعافي هي كسر الصمت: قول "أنا بحاجة إلى أن تسمعني" قد يكون أصعب من الصمت، لكنه يفتح بابًا لعلاقات تُذكّرنا بأننا لسنا وحيدين. في عالمٍ يُسرّع خطاه، ربما يكون أثمن هدية نُقدّمها لمن نحب هي: الوقت الذي نستمع فيه بقلوبنا قبل آذاننا.