حمد بن عبدالله القاضي

التنظيم لأي عمل بأي جهة أساس النجاح وهو السبيل لتقديم الخدمات للناس بشكل جيد وناجح ومريح، ولعلنا نذكر إلى ما قبل سنوات كيف كانت الشركات والمقاولون يعملون بشكل فوضوي بلا تنظيم بمشاريع الرياض الطرق والأحياء.

* * *

وقد جاء إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض ليقضي على هذه الفوضى والسلبيات وليتم العمل بالمشاريع بسياق تنظيمي يكفل راحة الناس ويوفر السلامة لهم.

* * *

لقد اطلعت على ما ينهض به هذا المركز الذي عمره خمس سنوات واستطاع أن يحد من الفوضى ويجعل العمل بالشوارع غير مزعج أو مضايق للناس بالأحياء أو يتسبب بعرقلة بالمرور بالشوارع فضلا عن توفير وسائل السلامة بالأعمال.

* * *

لقد أضحى المركز مرجعا لكل جهة ويمتلك صلاحية إعطاء الرخص للجهات التي ستقوم بالمشاريع الجديدة أو التطويرية بأي حي أو شارع، بحيث لا تُعطى الرخصة إلا بعد التنسيق بين المشاريع ووفق شروط دقيقة يتم الالتزام بها ويتم مراقبة ذلك من قبل المركز لتطبيق المعايير التي وضعها فيما يتعلق بنظافة الموقع ووضع الإضاءة الكافية بمسار أي مشروع و توفير وسائل السلامة، وتنظيم وضع الحواجز المؤقتة والعناية بسلامة التحويلات المرورية وكفاءتها وإضاءتها، وكتابة معلومات عن الجهة والمشروع على لوحات بارزة في مواقع العمل، ومتى ينتهي العمل فيه.

* * *

وقد نتج عن ذلك راحة الناس وسلامتهم ومرونة السير بالطرقات للساكنين والمارين وتهيئة المداخل للمنازل بشكل سليم مما ييسر للناس الوصول والدخول لمنازلهم فضلاً عن الاهتمام بالمدارس والمساجد وغيرها بحيث يصل لها الناس بسهولة ويسر.

* * *

ولا تقف مسؤوليات المركز على تنفيذ المعايير خلال العمل بأي مشروع، بل يتابع المركز بعد انتهاء المشروع نظافة الموقع والسفلتة والإنارة وغيرها حتى يعود الطريق أو الحي نظيفا وآمنا كما كان قبل بدء المشروع.

* * *

ولا يقتصر عمل المركز أثناء التنفيذ بل يسعى مع بعض الجهات ذات العلاقة لإنشاء منصة موحدة لاعتماد المخططات العمرانية الجديدة بحيث يضمن من خلالها إيصال البنية التحتية وكامل الخدمات الأساسية للمستفيدين في الأحياء الجديدة.

* * *

والأرقام تتحدث عما نهض به المركز للسلامة وتحقيق جودة الحياة بطرقهم وأحيائهم ففي النصف الأول من عام 2025م رصد المركز 18ألف مخالفة واستقبل أكثر من 108 آلاف بلاغ وقام بـ 105 آلاف جولة رقابية ولنعرف ضخامة العمل بالرياض فهناك أكثر من 950 مشروع تحت التنفيذ وأعطى أكثر من 81 ألف رخصة عمل.

* * *

نحيي مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض بدءا برئيس مجلس إدارته المتابع لأعمال وتنفيذ استراتيجيته سمو الأمير النشط د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ومنسوبي المركز بكل الكفاءات الوطنية التي تعمل فيه بقيادة الرئيس التنفيذي للمركز م. فهد البداح فلهم جميعا الشكر والتقدير على ما يقومون به من تنظيم ومتابعة ومراقبة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة ومحافظات المنطقة، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة أو أعمال تطوير الخدمات.