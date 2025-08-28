أحمد الشمراني



يعمل فريق من تجّار الوهم على إيجاد حلٍّ للخروج من مأزق ليلة العشاء الأخير في هونج كونج. أما كيف، فركّزوا في صخبهم، وبعدها ستدركون أن للانكسار حُججاً وذرائع فيها من المضحكات ما يشبه البكاء..!

الكذبة الرائجة أن هناك مقعداً سيطير لصالح النصر، والمتضرر الأهلي، بمعنى أن البطل سيُستبعَد من بطولةٍ هو بطلها..!

يا تُرى، هل هؤلاء يعيشون معنا على كوكب الأرض..؟!

سؤال أطرحه على زميلي محمد الدويش، فهو القادر على مواساة استفهام سؤال حزين، وسبب حزنه أن صغاراً يعبثون بالنصر إعلامياً..!

أعرف أن النصر لا ذنب له، لكنه ضحية لمأزومين يقتاتون على هزيمته أو خسارته.

(2)

حزنت وأنا أرى رئيس الأهلي خالد الغامدي يُنصَّب رئيساً للمرة الثالثة دون أن أرى من يبارك له من إعلام وجمهور، وهذا لا يليق كما ذكرت أكثر من مرة..!

باركوا على الأقل له بكرسي الأهلي كما حدث في كل الأندية، أما التجاهل مرفوض مرفوض.

(3)

سألني صديقي النصراوي: هل فرحت بكأس السوبر؟ فقلت: نفس فرحتي بكأس النخبة.

قال: بصراحة أتعبني النصر...

ومضة:

«نصمت..

‏عندما يتجاوز هول ما نشعر به

‏قدرتنا على التعبير

‏نصمت أمام الجمال اللامتناهي

‏والحب اللامتناهي والحزن اللامتناهي»!

أحلام مستغانمي.