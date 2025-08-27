أن يقدم توم برّاك خريطة طريق أميركية قوامها سحب سلاح "حزب الله" أولاً ثم التوجه إلى إسرائيل والبدء لاحقاً بمفاوضات مباشرة، وأن يلخص السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ما تريده إسرائيل أولاً والولايات المتحدة من لبنان، فكأنهما يتبنيان الشروط الإسرائيلية بوجوب أن ينفّذ لبنان خطة حصر السلاح في يد الدولة لكي تقابلها إسرائيل بالتزام وقف الأعمال العدائية، وهما في هذا الموقف لا يساعدان لبنان في أن يتقدم بخطوات واثقة نحو استعادة السيادة، تماماً كما يرتد "حزب الله" على الدولة ويصعّد ضد الداخل بالسلاح المنتهية صلاحيته، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات ليس من السهل مواجهتها في ظل الانقسام اللبناني والتهديدات في الداخل والخارج.أبلغ الوفد الأميركي لبنان، ...