خالف تعرف.. هذه القاعدة باتت نهجا لبعض المحللين الكرويين الذين يتواجدون في بعض البرامج الرياضية، حتى لو كان ذلك في مواجهة حقائق لا تقبل التزييف، أحد هؤلاء المحللين ظهر وهو غير مقنع أو حتى مقتنع بما يقول ليكرر مرارا وتكرارا إن الهلال ليس هو الأفضل مع إقرار هذا المتحدث أن الأرقام والإنجازات التي حققها الزعيم هي الأكثر والأكبر على المستوى القاري لاسيما فيما يخص الميدالية الفضية في مونديال الأندية!

الحديث عن زعامة الهلال للكرة السعودية والآسيوية أمر مفروغ منه في قرارة عشاق الساحرة المستديرة في المملكة والمنصفين حتى لو كانوا متعصبين.

صفقات مدروسة

واستكمالا مع الزعيم وصفقاته المدروسة بعناية فائقة لاسيما فيما يخض التعاقد مع يوسف أكتشيشيك، والعمل على استقطاب الحارس الفرنسي ماثيو بوتالييه ليكون سدا منيعا في حال غياب العملاق المغربي بونو خلال البطولة الأفريقية المقبلة.

إجمالا يبدو الزعيم بقيادة إنزاغي مهيّأً لتقديم نسخة استثنائية في الموسم الحالي.

حماس قبل البداية

تشير تجهيزات الأندية الكويتية إلى موسم حماسي لن تقتصر فيها المنافسة محصورة بين الكويت زعيم البطولات وبكل جدارة في المواسم الأخيرة، وبين العربي الذي تمكن من تحقيق بعض المكاسب في المواسم الأخيرة، ومن وجهة نظري فإن القادسية مع التونسي نبيل معلول سيكون له كلمة في الموسم الحالي، وكذلك السالمية مع المدرب المجتهد ناصر الشطي، أضف إلى ذلك الفحيحيل مع المدرب السوري المميز فراس الخطيب، وقد يكون التضامن الحصان الأسود في الموسم الحالي عطفا على التدعيمات والصفقات الكبيرة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي.