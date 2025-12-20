هجمات شاطئ سيدني الأسترالية، الصاعقة، التي شنّتها ذئابٌ «داعشية»، تكشف عن خطرٍ حقيقيٍّ يستهدف «كُلّ» العالم، وليس فقط أستراليا أو الغرب من خلفها، وحين نقول كُلّ العالم فإنّ العالم الإسلاميَّ في مُقدّمة هذا الخطر.

الحالُ أن سلسلة هجمات «داعش» لم تنقطع أبداً، لكن كاميرا المتابعة وقلم الكتابة غفلا عن متابعة هذا الخطر، وإبقاء اليقظة متوهّجة... لأسبابٍ غير مفهومة.

بعض هذه الهجمات، التي أُحبطت قبل حصولها، كان يُمكن لها أن تتجاوز - إعلامياً - حتى هجمات سيدني، ومن ذلك إحباطُ مُخطّطٍ لاستهداف حفلٍ للمغنية تايلور سويفت في فيينا، الذي قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إنَّه كان يمكن أن يسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح.

بروس هوفمان، وهو زميل في مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ذكر في تقرير نشره المجلس، وورد في هذه الجريدة، أنّ تهديد «داعش»، والعقيدة الفكرية القاتلة التي يتبنَّاها كل من «داعش» و«القاعدة»، لا يزالان قائمين حتى مع «اقترابنا» من الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقد استغرق تحالفٌ ضَمّ 90 دولة 5 سنوات لهزيمة تنظيم «داعش» بعد أن أعلن عن الخلافة وسيطر على أجزاء من سوريا والعراق.

كيف يمتلك «داعش» هذه القدرة المستمرة، والمتطورة، على التجنيد وصناعة القتَلة الجُدد؟!

أهل الاستخبارات والمتابعات يقولون إنَّ هناك عالماً مُوازياً لـ«داعش» في هذا العالم الذي نعيشه، وقد حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5)، كين مكالوم، في وقتٍ ماضٍ، من هذه القُدرات، وقال: «ينمو الإرهاب في زوايا قذرة من الإنترنت، حيث تلتقي الآيديولوجيات السامة، أيّاً كان نوعها، بحياة الأفراد المتقلبة والفوضوية في كثير من الأحيان».

يجب تحليل محتوى هذه الدعايات «الداعشية»، في زوايا الإنترنت القذرة هذه التي أشار لها زعيم الاستخبارات البريطانية، لأنَّ «داعش» يستهدف الجميع. لكن لا بدَّ من الانتباه لأقوال صفيقة تتذاكى بترديد: وما علينا نحنُ إن كان خطر «داعش» مصبوباً فقط على عاتق العالم الغربي! هذا هراء ينبغي التصدي له بكل قوة.

إذن، هل فهمنا وحلّلنا بصفة علمية جريئة شجاعة محتوى هذه الدعايات «الداعشية» في العالم الرقمي، ولماذا تجذبُ المؤمنين بها من كل الجنسيات في كل العالم؟!

القيام بهذا العمل ليس من شأن أهل البروباغاندا الفارغة، بل من شأن أهل البحث والتقصّي، وأهل الاختصاص بتحليل الخطابات وفهم المحرّكات الدافعة لمن تغريه دعايات «داعش».

وبعدُ، «داعش» ما زال يخمش بمخالبه أبواب العالم.