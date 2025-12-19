منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد سنتين من الفجائع، ومئات العقلاء بيننا ينتظرون فجائع أو فواجع أخرى. ولا أقصد بذلك انتقاض الاتفاق الذي يخرقه العسكر الإسرائيلي كل يوم، بل قيام أفراد أو مجموعة في جهةٍ ما بأعمالٍ مروعةٍ بحجة الثأر ضد يهودٍ بالذات. لقد مضى بعضنا إلى حدّ تعيين المكان والزمان فخمنوا أنه سيحصل في أوروبا أو أميركا ضد جهةٍ أو معبدٍ يهودي، وفي زمنٍ قريبٍ قبل بدء المرحلة الثانية من إنفاذ اتفاق غزة. وبغضّ النظر عن الدوافع، ستكون الآثار: التأثير على التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حماسة الرئيس ترمب لفرض السلام، والمزيد من تصاعد الإسلاموفوبيا في العالم، وعذاب العقلاء في البلدان العربية والإسلامية مع هائجيهم وساخطيهم ومتشدديهم الذين سيتنادون للقيام بأعمالٍ إجراميةٍ مشابهة، وأخيراً ما دامت إسرائيل قوية، فلا سلام في غزة أو في أي مكانٍ إلى حين يشعر اليهود بالأمن والأمان!

كل المسؤولين الإسرائيليين نددوا بالعداء للسامية، وقادة العالم أجابوا أنهم سيستمرون في مكافحة هذا العداء. ولا يفيد اليوم وغداً القول إنّ العرب أيضاً ساميون، وأنه جاءت تحذيرات للسلطات في بلدان عدة من أعمالٍ عنيفةٍ ضد العرب والمسلمين أيضاً. فقد أطبقت التوجهات العالمية على أنّ العداء للسامية يعني العداء لليهود وحدهم، وأن النزعات العدائية للعرب والمسلمين لها أسبابٌ وأسماءٌ أُخرى، وهي في الغالب ناجمة عن تصرفات قام بها بعض العرب والمسلمين أنفسهم ضد الآخرين وبدوافع عنصرية. ثم إنه من غير المفهوم هذا الإقبال الجارف على الهجرة من جانب عربٍ ومسلمين إلى كل مكانٍ، وبخاصةٍ إلى أوروبا، ومع ذلك وجود أُناس حتى بين المهاجرين الجدد يندفعون للقيام بأعمالٍ عنيفةٍ ضد الغير أو الآخر الديني أو الرسمي.

من أين تأتي النزعات العنيفة لدى العرب والمسلمين ضد الغير؟

أود البدء بالقول إنّ هناك باحثين ومفكرين مسلمين وغير مسلمين ينكرون أن تكون هناك نزعات ودوافع لدى العرب والمسلمين ضد ذوي الدين أو العِرْق المختلف، بل هم في الغالب ضحايا لأعمالٍ أو تصريحاتٍ عنيفة ربما لم تكن قد نالت من أحدهم شخصياً، بل من دينه أو قوميته أو أبناء دينه. وبخاصةٍ أنه ينظر إلى المسلمين بوصفهم كتلة واحدة، كما ينظر الغربيون، والآسيويون إلى المسلمين باعتبارهم كتلة واحدةً أيضاً، فالجميع مسؤولون عن ارتكابات الأفراد أو الجماعات الصغيرة ما دام المرتكب أو المرتكبون مسلمين. وهذا الانطباع لا يسري على الأمم والقوميات والديانات الأخرى! إذ تظل الجرائم فردية، ولذلك لا توصف بالإرهاب!

لقد كان من سوء التقدير تعاقدي على التدريس أستاذاً زائراً بكلية القانون ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد عام 2002. وكان يحضر دروسي أساتذة وطلاب من غير الاختصاصات التي أدرّسها ليسمعوا أو يتعقلوا أسباب ما حدث عام 2001. ومن دون تطويل، جلس معي في مقهى بعد أحد الدروس أستاذان؛ صيني، وهندي، وقالا لي إنه رغم جهدي الواضح للتعليل بالاستعمار والظلم في مدياتٍ طويلة؛ فإنّ الاستعمارات الأوروبية والأميركية بالصين والهند ليست أقلّ فظاعة، وهذه أمم ضخمة وما كانت فيها سلطات مسيطرة وضابطة، ورغم ذلك ما جرى عملٌ هائلٌ ضد الغرب مثل عمل «القاعدة» عام 2001 وما بعد! اتفق الأستاذان على استنكار العشوائية لكنهما اختلفا على العلل والأسباب، الهندي قال إنه الدين والذكريات الإمبراطورية كما زعم برنارد لويس، وقال الصيني إنها الانشقاقات التي صارت عنيفة لأن الإسلام السني لا يملك سلطةً دينيةً ضابطة!

المتحمسون منا سيقولون أو قالوا إنّ ما جرى في أستراليا عملٌ انفعالي وطائش لكنه مسوَّغ بفظائع غزة. ومنهم من قال بالفعل: سواء أكان العمل تلقائياً أو مفكَّراً فيه قد يكون مفيداً لكي يعلم الإسرائيليون أن الجرائم المرتكبة لن تبقى من دون عقاب!

كلا التعليلين أو الاستنتاجين غير صحيح. فالقاتلان يعرفان المكان الذي يجتمع فيه اليهود في مناسباتهم. وهم مدنيون غير مسلَّحين وما كانوا يتحضرون مثل يهود غلاف غزة للقيام بعملٍ عنيف؛ ولذلك لا يمكن قبول هذا العمل الإجرامي والذي سينعكس على رؤية الإسلام، وعلى قضية الشعب الفلسطيني المعذَّب. ثم إنّ هذا العمل العنصري الواضح الدلالات لن ينهى الآخرين إسرائيليين أو غير إسرائيليين عن زيادة التحشيد ضد الإسلام والمسلمين. «حماس» خاضت أربع أو خمس حروب وخسرتها، ومع ذلك كرروا ما سموه «الطوفان»، وقد صار طوفاناً على الشعب الفلسطيني وعلى العرب جميعاً.

فباسم الإسلام، وباسم العرب، وباسم فلسطين لا بد من استنكار عمل المهاجرين أو اللاجئين في أستراليا، فهو إجرام يضر بقضية الشعب الفلسطيني وبالعرب والإسلام، وبحسب القرآن من قتل نفساً من دون حق فكأنما قتل الناس جميعاً.

متى نستطيع الخروج ديناً وبشراً من هذه الحماقات التي تشبه التآمر؟