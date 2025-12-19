متابعة الشأن السوري شائكة ومتعبة. هكذا يحدث دائماً في كل الحالات المشابهة في كل البلدان في كل الأزمان. معارضو الأمس هم موالو اليوم، والعكس صحيح. والسوريون العائدون إلى ديارهم عائدون كما خرجوا بمئات الآلاف، متناسين ما أعلنه بشار الأسد يوم قال إن نزوح 8 ملايين بشري فيه فائدة كبرى بعدما طهّرت سوريا نفسها من الزوائد التي لا فائدة منها، ولا مكان لها.

المادة التي تخرج من سوريا صحيحة غالباً ومريرة دائماً وتجارية أحياناً. أيضاً هذه حال الأمم والشعوب عندما يحل بها ظلم الحاكم وظلام الزمر المحيطة.

بعد غياب أو تغيّب طويل ظهر في دمشق الأستاذ فاروق الشرع يقدم الجزء الثاني من مذكراته. ومن المؤكد أنه لم يقل كل شيء عن عقدين إلى جانب حافظ الأسد. ففي نهاية الأمر كان هو رجل الدبلوماسية السورية الأول بعد الرئيس. وكان ذلك في مرحلة شديدة الحساسية والدقة في علاقات دمشق: من ناحية تداعى الاتحاد السوفياتي، حليفها الأول. ومن ناحية أخرى تزايدت العلاقة علانية مع أميركا. أما الأكثر حساسية من كل القضايا فقد كان دخول سوريا في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. بدا واضحاً للجميع أن فاروق الشرع محرج ومرتبك في المهمة الصعبة. وسوريا ليست مصر. فعندما كلف الرئيس أنور السادات بالتفاوض مع إسرائيل، استقال عدد منهم، الواحد بعد الآخر رفضاً للمهمة. في سوريا ليس هناك شيء يُدعى الاستقالة من إرادة السيد الرئيس. وأقصى ما يمكن تقبله أو التغافل عنه، هو أن يتقدم الشخص المعنيّ بالتماس يطلب فيه إقالته.

فاروق الشرع كان سياسياً لا دبلوماسياً. والدبلوماسية لم تكن شرطاً في الدولة السورية. العكس تماماً.

كان الأفضل أن تبدو دمشق صلبة بعكس ليونة الآخرين. تلك صورة كانت جمهورية الأسد تحرص على ترسيخها عند الأصدقاء والأعداء معاً. فاروق الشرع كان ماهراً في المهمات. وبعكس سلفه عبد الحليم خدام؛ كان بارعاً في كسب الصداقات. ولعل هذا ما جعل الرئيس الابن يبدأ به التخلص من رجال الأب. سوف تطول آلام سوريا. بعض الإرث كان مريعاً. لكنهم عائدون.