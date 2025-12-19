لم يكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ينهي انتقامه من رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع، عبر عقد جلسة تشريعية ليس على جدول أعمالها تعديل قانون الانتخاب، وذلك بعد الصفعة التي كان تلقاها بري من جعجع بتعطيل نصاب جلستين سابقتين، حتى تلقف الأخير الموقف، مسارعاً إلى رمي كرة الانتخابات في مرمى رئيس الجمهورية، متجاوزاً بهذه المبادرة الخلافات بينه وبين بعبدا، من دون اسقاطها، وملزماً الرئاسة بالتعاطي بجدية اكبر مع الرسالة المفتوحة التي وجهها إليه. ليست رسالة جعجع الأولى، فهو كان سبق ووجه قبل نحو أسبوعين رسائل إلى الرؤساء الثلاثة، حصرها بملفي السلاح والانتخابات، لكنه لم يحظ بجواب من أي منهم، بل على العكس، كان التعامل بالتقليل من وقعها، بالرغم أن أهمية تلك الرسائل أنها تأتي من أكبر كتلة نيابية في البرلمان. من هنا، وجد جعجع نفسه ملزماً برفع الصوت مجدداً، وإنما بنبرة أعلى وسقف يتجاوز السقوف الماضية، مبرراً السؤال ما إذا كان هذا السقف الجديد في الهجوم على الرؤساء من دون استثناء وإن بنبرة متفاوتة، يرسم طريق اللاعودة ويشد الرحال نحو خوض الانتخابات النيابية أياً يكن القانون وأياً تكن الظروف. وانطلاقاً. من هذا، يمكن التوقف عند الرسائل المتعددة التي وجهها جعجع في كل الاتجاهات وأبرزها ثلاث: •الأولى إلى اللبنانيين عموماً وجمهور "القوات" وقواعدها بأن الحزب جاهز لخوض الانتخابات تحت اي صيغة او شكل، وان لا نية لتأجيلها، وإلى المغتربين لحثهم على المشاركة في الانتخابات وتحذيرهم من محاولات تضييع اصواتهم. •الثانية إلى الرؤساء مجتمعين بعد استعادة ما وصفه بالترويكا، محذراً من عودتها، رغم انه تم دفنها ونعيها سابقاً. وفي هذه الرسالة اتهام واضح للرؤساء بالتواطؤ في موضوع تأمين النصاب للجلسة التشريعية الأخيرة. •أما الرسالة الثالثة فخصصها لرئيس الجمهورية حيث وجه إليه رسالة مفتوحة دعاه فيها إلى ممارسة صلاحياته الدستورية في مخاطبة المجلس النيابي من أجل الدفع نحو طرح ملف القانون في شكل جدي ومسؤول. علماً أن جعجع كان اقترح الأمر على عون سابقاً ووعده الأخيرة بالمتابعة من دون أن يحصل أي تقدم. يشعر جعجع أن الاستحقاق النيابي يواجه خطراً محدقاً في ظل طروحات غير واقعية بالنسبة إليه. هدفها إبقاء القديم على قدمه، وربما حرمان القوات من الحفاظ على تمثيلها أو حتى زيادته. ويعتقد جعجع انه بتوجّهه بالمباشر كما فعل اليوم، يضع القوى السياسية والسلطة أمام مسؤولياتها.