خالد بن حمد المالك

كل القادة العظام والمشاهير والتاريخيين الذين أحبتهم شعوبهم، وكانوا رموزاً تفتخر بهم على مر التاريخ، وتتحدث عنهم بما يليق بما قدموه من إنجازات وخدمات غير مسبوقة، وثم جعلتهم في مكانة تاريخية رفيعة وعظيمة، وفي وجدان كل مواطن، وحبهم يسري بين كل المواطنين.

بينما كل من يبتعد من القادة عن هموم شعوبهم، أو لم يكترث بتحقيق متطلباتهم، وتوفير الأمان لهم، والبحث عن كل ما يسعدهم، والسعي نحو راحتهم واستقرارهم ولم تكن ضمن أولويات اهتمام مثل هذا القائد لن ينال رضا مواطنيه.

أمامنا الآن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترجم لنا ما يوجه به الملك سلمان، ولهذا أرى أن سموه ضمن القادة التاريخيين الذين لا يبارون - بما قدمه وأحدثه ولي العهد من نقلات نوعية وباستكشاف برامج تستهدف وتلبي حاجة ما يراه من حق للمواطنين، وخاصة ذوي الدخول المحدودة، ومن هم بحاجة إلى سكن مريح يؤويهم، ويجعلهم يتمتعون بجودة الحياة التي هي إحدى مستهدفات رؤية 2030.

في ظل ذلك فقد استشعر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت بيعاً أو تأجيراً، مع استمرار الارتفاع خاصة بمدينة الرياض بما لم يعد مقبولاً، فتدخل سموه بحزم، وبقرار جريء، عالج الأزمة على نحو يمنع استمرار هذا الصعود في أسعار الأراضي والتأجير وإعادة الأسعار إلى الوضع المقبول.

وضمن المعالجة لوقف ارتفاع الأسعار، وتمكين المواطنين ممن لا يملكون سكناً من التملك وفق التسهيلات التي وردت في مجموعة من القرارات، وبينها إطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة (التوازن العقاري) المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراض سكنية في مدينة الرياض من خلال هذه المنصة.

هذا القرار يتيح للهيئة الملكية لمدينة الرياض صلاحية العمل على توفير أراض سكنية مخططة ومتطورة للمواطنين بعدد ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، وبأسعار لا تتجاوز ألفا وخمس مئة ريال للمتر المربع.

وهذه الأراضي سوف تخصص للمواطنين المتزوجين، أو ممن تجاوزت أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته بالرياض على ثلاث سنوات، مع عدم قيامه بالبيع، أو الرهن، أو التصرف في الأرض بأي شكل من الأشكال لعشر سنوات قادمة، باستثناء الرهن بغرض تمويل بناء الأرض، وهذه التحفظات الغرض منها أن تذهب الأراضي للمستحقين، وأن يُستفاد منها لمعالجة أزمتهم نظراً لعدم امتلاكهم لسكن خاص بهم.

وللتذكير فقد كان الأمير محمد بن سلمان قد استشعر هذه الأزمة ووجه سموه باتخاذ عدد من الإجراءات وبينها رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض وفقاً للحدود التي وردت في التوجيه الكريم ومساحتها 17 كيلو متراً مربعاً، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان بالحدود التي وردت في توجيه سموه ومساحتها 160 كيلو متراً مربعاً، إضافة إلى المنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما ومساحتهما 48028 كيلو متراً مربعاً، ليكون مجموع ما تم رفع الإيقاف عنها 81048 كيلو متراً مربعاً.

وضمن اهتمام ومتابعة ولي العهد توجيهه كذلك باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد.

كل هذا جاء من أجل معالجة ارتفاع أسعار العقار السكني في مدينة الرياض، وكما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، فإن إطلاق منصة التوازن العقاري سيتم عبر حزمة من إجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة المعروض، وتنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار، وصولاً إلى تسهيل خطوات تملك من لا يملك سكناً من المواطنين.

وهذا ما يجعلني أقول بأن في بلادنا قائدا ملهما وعظيما يُحسن تلمس احتياجات المواطنين، ويعمل على رفع المعاناة عنهم، ومساعدتهم على إزالة العجز عن التملك لعقار إلى تسهيله لهم وفق دراسة تم استكمالها، ليكون بدء التقدم للحصول على الأرض من يوم 23 من شهر أكتوبر القادم.