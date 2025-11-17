تستضيف الرياض النسخة الجديدة من معرض سيتي سكيب العالمي 2025 خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمنطقة ملهم، في فعالية تُعد الأكبر من نوعها عالميًا في قطاع التطوير العقاري، وتجمع نخبة المطورين والمستثمرين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها.

يأتي المعرض هذا العام تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، وهو شعار يعكس التوجّه المتسارع نحو بناء مدن ذكية، مستدامة، وأكثر توافقًا مع رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية للمدن.

نسخة هذا العام الأضخم منذ انطلاق المعرض عالميًا، إذ يتوقع استقبال أكثر من 172 ألف مشارك، من بينهم أكثر من 20 ألف زائر دولي، إضافة إلى مشاركة 450 عارضًا عالميًا يمثلون أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية والجهات الاستثمارية من 121 دولة.

يشارك 500 متحدث دولي عبر سلسلة من المؤتمرات المتخصصة التي تناقش مستقبل التخطيط، ويتوقع أن يشكل المعرض منصة لعرض أحدث الحلول العقارية التقنية، بما في ذلك تقنيات البناء الذكي، وأنظمة المدن المتصلة، وحلول الطاقة النظيفة، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في بناء مدن المستقبل.

يتضمن المعرض هذا العام أربعة مؤتمرات رئيسة تغطي القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والبنية التحتية.

لا يعد "سيتي سكيب" مجرد معرض عقاري، بل منصة استثمارية عالمية من المتوقع أن تسهم في تحريك السوق العقاري السعودي وتعزيز تنافسيته، وتشير تقديرات دولية إلى أن المعرض قد يسهم في فتح قنوات لرؤوس أموال تُقدّر بـ5 تريليونات دولار في صورة فرص استثمارية محتملة في القطاع العقاري السعودي.

يشكل المعرض فرصة لإبراز مشاريع "الجيل الجديد" من المدن والمجمعات العمرانية، خاصة مشاريع الإسكان الضخمة، والمدن الذكية، والمناطق الاقتصادية الجديدة.

تشير التجارب السابقة إلى أن معرض سيتي سكيب يشهد عادة إعلان صفقات بمليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تُبرم خلال هذه النسخة اتفاقيات جديدة تشمل تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية.

وجود أكثر من 70 مطورًا دوليًا من الأسواق العالمية الكبرى يعزز تبادل الخبرات ويقدم نماذج جديدة للبناء المستدام والتخطيط الحضري المتقدم.

يشكل المعرض منصة لعرض أحدث الحلول العقارية التقنية، بما في ذلك تقنيات البناء الذكي، وأنظمة المدن المتصلة، وحلول الطاقة النظيفة، وسيترك "سيتي سكيب 2025" بصمة مباشرة على سوق العقار السعودي، سواء من خلال إطلاق مشاريع جديدة، أو توقيع اتفاقيات شراكة، أو إدخال تقنيات متطورة تسهم في تحسين نمط الحياة في المدن السعودية.

ستسهم المناقشات والحوارات في تحديد ملامح التطوير الحضري خلال العقد القادم، خصوصًا مع توسع الرياض نحو مشاريع ضخمة تستهدف زيادة عدد سكانها وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية.

يعتبر سيتي سكيب العالمي 2025 منصة تجمع طموحات المملكة المستقبلية في مجال العقار مع رؤية عالمية تحتضن الابتكار والتخطيط الذكي. وبفضل المشاركة الواسعة والأرقام القياسية المتوقعة، يبدو الحدث في طريقه لأن يصبح نقطة تحول جديدة في مسيرة التطوير العمراني في السعودية.