صيغة الشمري

تمكنت بلادنا من تحويل أحد أكبر التحديات الطبيعية في بيئتها، وهو شح المياه، إلى قصة نجاح عالمية محورها الابتكار والمعرفة، حيث انتقلت من دولة تعتمد على مصادر محدودة للمياه إلى المنتج الأول للمياه المحلاة عالمياً، وصاحبة أحد أضخم المخازن المعرفية والخبرات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

وبالتأكيد لم يكن هذا التحول الكبير وليد الصدفة، بل نتاج رؤية طويلة المدى واستثمارات استراتيجية جعلت من المملكة أكبر بيئة اختبار وتطوير لتقنيات التحلية على مستوى العالم، حيث تتجسد هذه الريادة من خلال منصة الابتكار العالمية للمياه، التي أطلقتها الهيئة السعودية للمياه كأول منصة دولية تربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي المباشر.

وتعد المنصة نقطة التقاء للعلماء والمبتكرين ورواد الأعمال، فيما يمثل مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS) واجهتها التنفيذية، ومنصة عالمية لعرض الاتجاهات الجديدة واستشراف مستقبل الموارد المائية.

وتبرز أهمية المؤتمر في كونه يشكل حدثاً دولياً مهماً يضم أكثر من 7,300 مشارك من 133 دولة، تشمل الولايات المتحدة والصين وسنغافورة وبريطانيا وكندا والسعودية ودولاً أخرى تمتلك خبرات متقدمة في تكنولوجيا المياه، مما يعزز قيمته ويعلّي فائدته، حيث يستضيف المؤتمر 169 متحدثاً من القادة والخبراء والممارسين، ويعرض أكثر من 76 ورقة علمية، إضافة إلى 100 علامة تجارية عالمية.

ومن ضمن فعاليات المؤتمر هناك منصة إطلاق الابتكارات التي شهدت عرض 17 ابتكارًا، مع وجود 20 مستثمراً في منطقة الشركات الناشئة، إلى جانب 24 شركة ناشئة تستعرض حلولًا مبتكرة يمكن أن تشكل مستقبل القطاع، كما يقدم المؤتمر 20 برنامجاً تدريبياً و 44 ورشة عمل مصممة لبناء قدرات العاملين والمهتمين بمجال المياه.

أما مياهثون (Water Hackathon)، فيأتي كواحد من أبرز فعاليات المؤتمر، إذ يجمع 106 جلسات استشارية فنية وريادية، يتحدث خلالها 22 خبيراً ومرشداً في ريادة الأعمال، وصولاً إلى 21 فريقاً متأهلاً قدموا حلولاً عملية قابلة للتطبيق في إدارة المياه، مما يضيف قيمة أخرى للمؤتمر الجامع.

وأعتقد أن جائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW) تعزز المشهد منذ إطلاقها في عام 2023، لتصبح اليوم الأكبر من نوعها عالمياً، إذ استقطبت أكثر من 2,570 ابتكاراً مقدماً من 132 جامعة ومعهد، مع سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي دعمت تطوير حلول مؤثرة وقابلة للنشر.

وما بين مؤتمر دولي واسع، وجائزة رائدة، وهاكاثون يجمع العقول الشابة، تواصل بلادنا ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لحلول المياه، واضعة الابتكار في صميم استدامة مواردها، وقائدة لتحول دولي نحو مستقبل أكثر أماناً.