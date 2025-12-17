جائزة الأحساء للتميز تقدم نموذجًا وطنيًا عمليًا لتحويل التميز من شعار إلى ممارسة، ومن تكريم إلى أثر، فيما يؤكد فوز جامعة الملك فيصل أن مسار التحول الذي تعيشه المملكة اليوم يقوم على مؤسسات تقيس نجاحها بما تضيفه للوطن، وبما تصنعه من مستقبل، لا بما تحصده من جوائز..

لم تعد الجوائز في زمن التحولات الوطنية المتسارعة مجرد احتفاء عابر بالمنجز، بل غدت أدوات استراتيجية لقياس جودة الأداء، ومؤشرات صادقة على نضج المؤسسات، وقدرتها على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة. ومن هذا المنطلق، تبرز جائزة الأحساء للتميز بوصفها إحدى المبادرات النوعية التي تنسجم في فلسفتها مع التوجه الوطني نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ ثقافة الجودة، وتعظيم الأثر التنموي.

فالجائزة، وإن انطلقت من الأحساء، إلا أنها تتجاوز بعدها المحلي لتؤكد أن التنمية اليوم لا تُقاس بحجم المشاريع فقط، بل بقدرة المؤسسات على الحوكمة الرشيدة، وتحقيق القيمة العامة، والاستدامة، والابتكار، وهي ذات القيم التي تشكل جوهر التحول الوطني، وتدعم مسار بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق، جاء فوز جامعة الملك فيصل هذا العام بجائزة الأحساء للتميز عن مسار القطاع الحكومي ليؤكد أن التميز لم يعد خيارًا مؤسسيًا، بل نهج عمل متكامل. فالجامعة تمثل اليوم أحد أهم المحركات التنموية في محافظة الأحساء، وشريكًا فاعلًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم الجامعي، ورفع تنافسية الجامعات السعودية إقليميًا وعالميًا، ليس فقط بصفتها مؤسسة تعليمية، بل بوصفها رافعة معرفية وتنموية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

أكاديميًا، استطاعت جامعة الملك فيصل أن تطور منظومة تعليمية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل، وتواكب التحولات في التعليم العالي، عبر تحديث برامجها الأكاديمية، وتوسيع المسارات التطبيقية، وربط مخرجاتها التعليمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني. كما وجهت بوصلة البحث العلمي نحو أولويات تنموية تمثل عمق الأحساء وهويتها، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والبيئة، والتقنيات الزراعية، بما يعزز من دور الجامعة كمصدر للحلول، لا كمخزن للمعرفة.

وفي الجانب البحثي والابتكاري، لم يعد الإنتاج العلمي هدفًا بذاته، بل وسيلة لتحقيق أثر تنموي مستدام. فقد أسهمت البحوث التطبيقية، وحاضنات الابتكار، والشراكات البحثية في دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز كفاءة الموارد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المعرفي، وهو ما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تحويل الجامعات إلى مراكز ابتكار وتنمية.

أما اجتماعيًا، فقد رسخت الجامعة حضورها بوصفها شريكًا مجتمعيًا فاعلًا، من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، والبرامج التطوعية، وورش العمل، والتدريب، والاستشارات المتخصصة التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع. هذه الجهود أسهمت في رفع جودة الحياة، وتعزيز رأس المال البشري، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات الناس اليومية، بما يجعل الجامعة جزءًا حيًا من نسيج المجتمع، لا كيانًا معزولًا عنه.

وعند النظر إلى عناصر التميز التي أهلت جامعة الملك فيصل للفوز بالجائزة، يبرز وضوح الرؤية المؤسسية التي تربط بين التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع ضمن إطار متكامل. فقد استثمرت الجامعة في بناء بنية تنظيمية قوية تدعم الحوكمة، والتحسين المستمر، وجودة الخدمات، وقياس الأداء، بما يضمن استدامة التميز، لا موسميته.

كما عملت الجامعة على مواءمة مبادراتها وبرامجها مع معايير جائزة الأحساء للتميز، خصوصًا في محاور الحوكمة، وأثر الخدمة، والابتكار، والاستدامة، ووثقت إنجازاتها بأدلة واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، تعكس حجم التحسن في الخدمات الحكومية المقدمة، ومستوى الرضا لدى المستفيدين داخل الجامعة وخارجها. وساعدت الشراكات المحلية الواسعة في تعزيز قدرة الجامعة على الاستجابة لاحتياجات المحافظة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ولم يكن هذا الفوز نتيجة جهد لحظي، بل ثمرة جاهزية مؤسسية واعية، قامت على التقييم الذاتي، والشفافية، والمساءلة، وتحويل التحديات إلى فرص تطوير. فالمنافسة على الجائزة دفعت الجامعة إلى مراجعة أنظمتها، وتجويد ممارساتها، وتعزيز ثقافة الأداء المرتبط بالأثر، وهو جوهر التحول المؤسسي الذي تستهدفه المرحلة الراهنة.

إن فوز جامعة الملك فيصل بجائزة الأحساء للتميز لا يمثل إنجازًا لجامعة بعينها فحسب، بل رسالة أوسع تؤكد أن الجامعات قادرة على أن تكون محركات تنمية شاملة، وشركاء حقيقيين في تحقيق المستهدفات الوطنية، متى ما أحسنت استثمار إمكاناتها، وربطت رسالتها الأكاديمية بالتنمية المستدامة.

