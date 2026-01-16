أحمد محمد الشحي



«يوم العزم» يوم السابع عشر من يناير يوم سجلته ذاكرة الإمارات، حينما تعرضت لهجوم إرهابي غاشم في مثل هذا اليوم من عام 2022، فكان الرد الوطني شاهداً على معدن هذا الوطن وأبنائه، تجلى العزم في أبهى صوره، حين توحدت كلمة الإماراتيين قيادة وشعباً، في موقف واضح لا لبس فيه:

يأتي يوم العزم باعتباره محطة وطنية راسخة تذكر أبناء الإمارات بأن الأمن قيمة عظمى، قيمة أصيلة تقوم عليها الدولة، وتنهض به مؤسساتها، في وطن يؤمن أن أمنه مفتاح تقدمه، وأن الطمأنينة التي يعيشها الناس هي التي تسمح للعلم أن يزدهر، وللاقتصاد أن يتوسع، وللسعادة أن تتفرع أغصانها وتثمر من كل زهر بهيج.

إن يوم العزم مناسبة وطنية تبرز التلاحم العميق بين القيادة والشعب، وتكشف عن روح واحدة تدرك معنى المسؤولية المشتركة في حماية الوطن وصون مكتسباته، فقد قامت هذه الدولة المباركة على وحدة الصف وقوة الانتماء، وتلاحم أبناء الإمارات خلف جيشهم ومؤسساتهم بثقة راسخة، معتبرين أن أمن الوطن أمانة في أعناقهم، وخطاً أحمر لا يسمح بالمساس به.

ومن القيم التي يبرزها هذا اليوم قيمة الجاهزية، هذه الجاهزية التي تتجسد في قوات مسلحة راسخة العقيدة، عالية التدريب، فائقة الإمكانات، وفي منظومات عمل مدنية تدير الطوارئ والخدمات بكفاءة لا تتوقف، بحيث تستمر عجلة الحياة مهما كانت الظروف، ليؤكد يوم العزم أن حماية الوطن مشروع دائم، تسهم فيه القيادة بتوجيهها.

وهنا تتجلى قيمة الوفاء للوطن، هذا الوفاء الذي يقاس بالأعمال والمواقف والتضحيات، وبالاستعداد لبذل النفس والروح من أجل سلامة الوطن واستقراره، وفاء يترسخ في القلوب، ويتجسد في الميدان، حين يضع أبناء الإمارات مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار.

إن هذه المناسبة الوطنية تذكر أبناء الإمارات بأن مسيرة البناء لا تتوقف، وأن العطاء للوطن مسؤولية مستمرة يحملها كل فرد من موقعه، وأن المحافظة على الوطن ومكتسباته واجب أصيل مستدام تتوارثه الأجيال على مدى الدهور، وما أجمل كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: