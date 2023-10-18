طوكيو : ودّع البولندي هوبرت هوركاتش، المتوج الاسبوع الماضي بلقب دورة شنغهاي لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب، عقب خسارته امام الصيني جيجن جانغ المصنّف 57 عالميًا في الدور الاول لدورة طوكيو الـ 500، بثلاث مجموعات 3 6 و6 4 و7 6 (4/7) الاربعاء.

وتمثل هذه الانتكاسة التي جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه في الصين، خبرا سيئا للاعب المصنّف الحادي عشر عالميًا في السباق للتأهل الى بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو والتي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم الشهر المقبل.

وبدأ البولندي المباراة بقوّة من خلال فوزه بالمجموعة الأولى، رغم معاناته على إرساله الاول (45 في المئة)، الا انّه كسر إرسال منافسه مرتين، الذي لم يسبق له التغلب عليه في مواجهتين.



المجموعة الثانية

الا انّ الامور اختلفت في المجموعة الثانية حيث برز اللاعب الصيني في ارسالاته الساحقة (10 في المباراة)، فعادل النتيجة، ثمّ تابع انتفاضته وانتزع المجموعة الثالثة بحسمه الشوط الفاضل.

وضرب جانغ، البالغ من العمر 26 عامًا والذي لم يسبق له ان فاز بأي لقب ضمن دورات المحترفين، موعدا في الدور الثاني مع الروسي أصلان كاراتسيف (30 عامًا) والـ50 عالميًا، وذلك بعد فوز الاخير المفاجئ على الاميركي فرانسيس تيافو المصنّف السادس في الدورة 6 3 و7 6 في مستهل المنافسات.

وخرج النروجي كاسبر رود المصنف ثانيا في الدورة بخسارته امام الأميركي ماركوس جيرون الصاعد من التصفيات 3 6 و4 6.

وقال النروجي الثامن عالميا والذي خرج من ربع نهائي دورة الصين المفتوحة الاسبوع قبل الماضي وثمن نهائي دورة شنغهاي الصينية الاسبوع الماضي إن رحلته إلى آسيا "لم تكن كما كنت أتمناه حقًا".

وأضاف رود الذي بلغ المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى هذا العام "اعتقدت أن الأمور سارت بشكل أفضل من العام الماضي، فماذا عساي أقول، لقد لعبت بشكل أفضل من العام الماضي بالتأكيد".

وتابع "ربما ليس هذا ما كنت أتمناه حقًا وما أحتاجه نوعًا ما، لكن لا تزال أمامي بضعة أسابيع سأبقي رأسي عاليًا وأحاول القتال في الأسبوعين الأخيرين من هذا العام".

وأردف قائلا "لم أكن قادرًا على الوصول إلى مستواي" ضد جيرون في مباراة استمرت ساعة و20 دقيقة فقط.

وثأر جيرون لخسارته المواجهة الاولى امام رود في ثمن نهائي دورة باريس لماسترز الالف نقطة عام 2021.

ويلتقي جيرون في ربع النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه الياسيم الثامن والفائز على النمسوي سيباستيان أوفنر 6 4 و6 1.

كما بلغ الأميركي الآخر تومي بول الخامس ربع النهائي بفوزه على مواطنه ماكنزي ماكدونالد 6 4 و6 2.