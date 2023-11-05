Cancún (المكسيك): بلغت الاميركية جيسيكا بيغولا نهائي دورة "دبليو تي ايه" الختامية لمحترفات كرة المضرب والمقامة في كانكون المكسيكية عقب فوزها على مواطنتها كوكو غوف 6 2 و6 1 السبت، فيما أجبر الطقس المنظمين على ارجاء مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفونتيك بعد انطلاقها.

في المباراة الاولى، كانت الانظار شاخصة الى المواجهة الاولى بين لاعبتين اميركيتين في دورة "دبليو تي ايه" منذ اعادة اطلاق نظام دور المجموعات عام 2003.

لكنّ بيغولا المصنّفة خامسة عالميًا والتي حققت فوزها السابع تواليًا على حساب احدى المصنفات العشر الاوليات، فازت بعشرة من الاشواط الـ 11 الاخيرة كاسرة إرسال منافستها ست مرات في عرض قوي للغاية امام غوف ابنة الـ 19 عامًا، لتعزز سلسلة انتصاراتها المتتالية الى 9.

ولم تخسر بيغولا اي مجموعة في الحدث الختامي للموسم حتى الآن وقالت بعد المباراة "لقد نفذت ما أردت أن أفعله بشكل جيد حقًا".

وتابعت "في الظروف العاصفة، أعتقد أن الامور سارت بشكل أفضل".

وأضافت "كنت أحاول فقط ألا أشعر بالإحباط بسبب إرسالي أو رد الضربات أو أي نوع من النقاط غير التقليدية التي حصلنا عليها وأن أحافظ على تحرك قدمي فقط".

وتوقفت المباراة مرات عدّة بسبب الامطار، لتستمر شكاوى اللاعبات من الطقس السيء وأرضية الملعب غير المؤاتية.

إذ لم تستمر مباراة شفونتيك وسابالينكا طويلًا حيث اكتفت اللاعبتان بخوض ثلاثة أشواط قبل ان تنهمر الامطار لتتوقف المباراة بين اللاعبتين اللتين تتصارعان على انتزاع صدارة التصنيف العالمي مع نهاية العام.

وبحال فوز سابالينكا، ستنهي السنة في صدارة التصنيف العالمي، بيد ان البولندية البالغة 22 عاماً تأمل في الخروج فائزة ثم احراز اللقب كي تنتزع من البيلاروسية الصدارة.

وكانت شفونتيك متقدمة 2 1 قبل ان تبدأ الامطار الغزيرة، وفيما بقيت اللاعبتان في الملعب أملا باستكمال المباراة، الا ان استمرار تساقط الامطار دفعت بهما الى داخل غرف الملابس، قبل ان يعلن المنظمون عن تأجيل المباراة بعد تأخر الوقت.

وستقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي الاحد، اما النهائي فتم تأجيله الى الاثنين.

وكانت سابالينكا هزمت شفونتيك في منافسات العام الماضي في الدور نصف النهائي، وتتقاسمان المواجهات المباشرة هذا العام على الملاعب الرملية 1 1.

مسؤولية الرابطة

ولم تسلم دورة "دبليو تي ايه" لهذا العام من الانتقادات، حتى من اللاعبات انفسهن حيال الطقس وارضية الملعب، وهو ما استدعى ردا من المسؤول التنفيذي ستيف سايمون.

وقال سايمون "من الواضح أنكم غير راضين عن قرار الحضور هنا في كانكون. أتفهم ذلك وقد تم الاستماع إليكم".

وأضاف "إنه ليس حدثًا مثاليًا. ندرك أن الظروف تمثل تحديًا ورابطة اللاعبات المحترفات تقبل المسؤولية عن ذلك".

ودعت اسطورة اللعبة الاميركية مارتينا نافراتيلوفا الى تغيير على مستوى القيادة.

وقالت عن اختيار كانكون لاقامة المباريات في قاعة مفتوحة "لم يكن من المفترض أن يأتي اتخاذ القرار في هذا الوقت المتأخر من العام. لقد كانت سلسلة من القرارات السيئة".

وتابعت "تكيفت اللاعبات. كان عليهن ذلك. القدوم إلى كانكون في موسم الأمطار؟ لا يمكنك أن تأمل ألا تمطر في الحدث الرئيسي لجولة رابطة اللاعبات المحترفات.