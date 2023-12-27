باريس: انتقل لاعب الوسط المقدوني الدولي إلجيف إلماس من نابولي الايطالي الى لايبزيغ الالماني بعقد لأربع سنوات ونصف كما اعلن الاخير الاربعاء.

واصدر النادي الألماني بيانا أكد فيه بأن "الجيف الماس سينضم الى لايبزيغ قادما من نابولي في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل. وقّع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما عقدا لأربع سنوات ونصف حتى حزيران/يونيو عام 2028 وسيحمل القميص رقم 6".

واضاف "سينضم لاعب الوسط الى المعسكر التدريبي في لا مانغا (ساحل الجنوب الشرقي في اسبانيا) مع بقية لاعبي الفريق في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024".

وبحسب بعض وسائل الاعلام بلغت صفقة انتقال الماس 23 مليون يورو.

وخاض الماس التركي الأصل، 55 مباراة دولية مع منتخب مقدونيا وسجل 12 هدفا. وقد سجل هدفين هذا الموسم مع نابولي الذي يدافع عن الوانه منذ عام 2019 قادما من فنربهتشه.

خاض الماس 143 مباراة في الدوري الايطالي وسجل 14 هدفا، حاز في صفوف الفريق الجنوبي بطولة ايطاليا الموسم الماضي وكأس ايطاليا عام 2020.

وقال الماس "الانتقال الى الدوري الالماني ونادي لايبزيغ هو حلم بالنسبة الي".