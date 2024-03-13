لندن : قال مدرب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو ان الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنكليزي أهان عائلته، خلال مواجهتهما الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبلغ أرسنال ربع النهائي بعد تمكن من قلب تأخره ذهاباً بنفس النتيجة (1 - 0) ثم فوزه بركلات الترجيح 4 - 2 حيث تألق حارسه الإسباني دافيد رايا الذي صدّ ركلتين.

قال كونسيساو في مؤتمر صحافي "ما قاله أرتيتا، نحو مقاعد البدلاء في الإسبانية، لقد أهان عائلتي".

تابع "قلت له في النهاية انه يتعيّن عليه الانتباه لان الشخص الذي أهانه لم يعد معنا".

وأشارت مصادر في النادي اللندني لشبكة بي بي سي ان أرتيتا نفى تلك الاتهامات.

وبدا المدرّبان في نقاش حاد بعد صافرة النهاية في أرض الملعب.

قال كونسيساو "عليه التركيز على تدريب فريقه. لم تكن النتيجة عادلة. استحق الفريق (بورتو) التأهل".

وكان أرتيتا سئل قبل مؤتمر كونسيساو حول ما حصل بينهما، فردّ قائلاً "لا تعليق. شكراً لكم".

وكان كونسيساو (49 عاماً) الذي يدرّب بورتو منذ 2017، اتهم المدرب الإسباني الآخر بيب غوارديولا باستخدام "كلام بذيء" خلال خسارة سابقة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وبلغ أرسنال ربع نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2010 عندما تخطى بورتو تحديداً، لكن قرعة بالغة الصعوبة تنتظره الجمعة، مع تأهل أندية مانشستر سيتي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جرمان الفرنسي حتى الآن.