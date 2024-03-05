لندن : رأى لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو أن فريقه أرسنال الذي يقاتل بشراسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، "أكثر نضجاً" من الموسم الماضي الذي خسر فيه سباق اللقب خلال الأمتار الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

وتصدر رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الدوري الممتاز معظم فترات الموسم الماضي، لكنهم تعثروا في الأمتار الأخيرة، مهدرين فرصة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

ويقدم "المدفعجية" أداء رائعاً منذ بداية العام الجديد، حيث فاز بجميع مبارياته السبع في الدوري، مسجلاً في هذه السلسلة 31 هدفاً فيما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

وحقق رجال أرتيتا فوزاً ساحقاً الإثنين على أرض شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة، ليبقي على فارق النقطة الذي يفصله عن سيتي الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدر، وذلك قبل 11 مرحلة على نهاية الموسم.

رقم قياسي تهديفي

وقال جورجينيو بعد المباراة التي جعلت أرسنال أول فريق منذ انطلاق الدوري الممتاز عام 1992 يفوز بخمسة أهداف أو أكثر خارج الديار في ثلاث مباريات متتالية والثاني فقط على مستوى دوري النخبة بعد بيرنلي في أيلول (سبتمبر) 1961، إن كل شيء كان رائعاً في "أداء الفريق والذهنية اللازمة للبدء بقوة ومواصلة الزخم".

وتابع "كان من الجيد حقاً أن نرى فريقاً يهاجم ويريد الاستمرار".

ورداً على سؤال حول ما هو المختلف في الفريق هذا العام مقارنة بالفريق الذي أخفق في الأمتار الأخيرة الموسم الماضي، قال الدولي الإيطالي "أعتقد أنه النضج. نحن أكثر نضجاً في كيفية تنافسنا وكيفية إدارة المباريات. أعتقد أن هذا هو الأمر".

أسرع خماسية خارج الديار

وضرب أرسنال بقوة منذ صافرة البداية ووصل الى هدفه الخامس في الدقيقة 39 عبر ديكلان رايس، ليكون صاحب أسرع خماسية خارج الديار في تاريخ الدوري الممتاز، قبل أن يضيف السادس في الشوط الثاني عبر بن وايت الذي أهدى النادي اللندني الهدف رقم 10 آلاف في مباراته الـ5839 ضمن جميع المسابقات (الأول كان لهوب روبرتسون في الفوز على ليندهورست 11 0 عام 1889 في مسابقة الكأس).