إيلاف من بيروت: يخطئ من يظن أن الكشف عن أصل حدث أودى بحياة الملايين من الناس، ودمر الاقتصادات الكبرى، وغيرت أنماط الحياة في العالم، من الأولويات القصوى لزعماء العالم في المجتمعات الحرة.

بدلًا من ذلك، يتخيل برلمانيون من المجتمع المدني قضايا عالمية أكثر إلحاحًا تدعو للقلق، مثل التغير المناخي الوشيك والكارثي الناجم عن الشعوب الحرة التي تتمتع بوسائل الراحة التي تسببها وفرة الوقود الأحفوري.

في ما يتعلق بالبحث عن مصدر فيروس COVID-19 القاتل، تم تأليف سردية لا يمكن رؤيتها هنا بخلاف الأصل الطبيعي في أوائل عام 2020. مع ذلك، لم يستسلم المحققون الجادون للبحث عن كيف وأين ظهر الوباء العالمي الكارثي والعدواني حقًا. أحد الأمثلة الأساسية على المطاردة الدؤوبة هو كتاب أصل الفيروس: الحقائق الخفية وراء الميكروب الذي قتل ملايين الأشخاص The Origin of the Virus: The hidden truths behind the microbe that killed millions of people (132 صفحة، منشورات كلينيكال برس، 20 دولارًا) بقلم الصحفي الاستقصائي باولو بارنارد، والطبيب ستيفن كواي، وأستاذ علم الأورام أنجوس دالغليش.

ثلاث روايات مفصلة

يتم تقديم الكتاب في ثلاث روايات مفصلة بعناية من كل من المؤلفين المشاركين الثلاثة. على الرغم من أن الكتاب يتناول بعض المصطلحات والمفاهيم البيولوجية المتخصصة، فإنه عبارة عن قراءة رائعة وسريعة تقوم بعمل رائع في شرح الممارسات العلمية والنتائج التي راجعها الأقران وعمليات التفكير بمصطلحات الشخص العادي.

بشكل عام، يعد الكتاب "سردًا صادمًا للتجارب المتطرفة والتستر المتكرر والتواطؤ الدولي الذي أدى إلى تفشي أسوأ جائحة في قرن". وهو ينقل الكتاب دليلًا وثائقيًا وبيولوجيًا وواقعيًا مقنعًا في كشف حساب شديد القلق لما سمح لـ Covid-19 بابتلاع العالم. إنه يظهر أن هناك الكثير من "الصفات النادرة بشكل لا يصدق وكلها في مكان واحد، وكلها غير طبيعية حقًا، ويا لها من مصادفة - كلهم يركزون على إصابة الخلايا البشرية أكثر من خلايا أي حيوان آخر خضع للدراسة، بما في ذلك الخفافيش".

تم استكشاف الأبحاث المعملية المألوفة الآن والتي يمكن أن تشرح جيدًا "تعدد الأمراض التي تم الكشف عنها في المرضى المصابين بالتخثر الوريدي، ونقص التروية، وأمراض القلب، والإسهال، والاكتئاب، والتعب المزمن، وفقدان التذوق والشم. والاعتلالات العصبية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة في بداية الإصابة". تشير الأدلة إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين كمصدر لـ COVID-19. تم توثيق ارتفاع فيروسات كورونا لجعلها أكثر فتكًا من خلال أبحاث المعهد في الماضي، كما حدثت تسريبات من مختبرات ووهان، "استولى عليها الجيش الصيني، والمكان الآن يديره أكبر خبراء الأسلحة البيولوجية في الصين".

مختبر معهد ووهان الفيروسي الذي يُظنّ أن كورونا تسرب منه

ما هي الاحتمالات؟

إذًا، بناءً على غلبة البيانات التي تمت مراجعتها بعناية، ما هي الاحتمالات؟ في الفصل الأخير، يجري ستيفن كواي مقارنة بين فرضيتين حول أصل Covid-19: الأولى التي تم افتراضها في وقت مبكر من تفشي المرض من قبل العديد من العلماء البارزين، وجزء كبير من وسائل الإعلام والمحللين المشهورين هي فرضية الأمراض الحيوانية المنشأ - الافتراض بأن الفيروس القاتل للإنسان نشأ بشكل طبيعي من الحيوانات. الفرضية الثانية هي أن فيروس كورونا الخفافيش "تم جمعه في البرية، وتم التلاعب به جينيًا في المختبر لجعله أكثر عدوى من خلال التدريب على مهاجمة الخلايا البشرية، وتم إطلاقه في النهاية، ربما عن طريق الصدفة، في ووهان، الصين." من خلال التحليل العقلاني الدقيق.

مع العواقب الوخيمة الواضحة للوباء، فإن التحذير في مقدمة الكتاب يستحق التكرار: "يؤمن مؤلفو هذه الرواية المخيفة للأحداث المحيطة بأسوأ أزمة صحية في القرن إيمانًا راسخًا بأنه ما لم تكن هذه الحقائق أكثر بعد التحقيق معهم، ومحاسبة المسؤولين، فمن المحتمل جدًا أن العالم سيعيش هذه الكارثة مرة أخرى، وربما أسوأ كثيرًا".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن تايمز".

