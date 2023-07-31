دخلت الكويت عالم الرواية الجاسوسية في العام 2022 على يد إنجليزية لتروي مزيجا من الحقيقة والخيال بأسلوب مشوق عن الحياة والعمل في الكويت بعيون أجنبية وتحديدا مدينة الأحمدي التي اشتهرت بالتصميم الهندسي الأجنبي قديما.

استدعت الروائية البريطانية لويز بروفيت-دونس Luise Burfitt-Dones وهي "كاتبة سيناريو أفلام تلفزيونية"، استدعت جغرافيا ومناخ الكويت وخاصة مدنية الأحمدي الجنوبية، وهي المدينة المعروفة تاريخيا بموطن العمل والإقامة للبريطانيين الذي عملوا في مجال النفط في مراحل مبكرة من تاريخ الكويت.

حملت الرواية أسلوب الانتقال الروائي السلس والحوار الشيق والعنوان الجاذب، "...الكويت"، خصوصا عن مدينة الأحمدي التي كثيرا ما سرقت نظر المواطنين الكويتيين أنفسهم في عقود مضت امتدت إلى السبعينات والثمانينات.

وقد ينتقل نص مسرح الرواية الانجليزية OUR MAN IN KUWAIT "جاسوسنا في الكويت" إلى اللغة العربية على يد الأكاديمي الكويتي الصديق الدكتور سعد بن طفلة، الذي تلقف الرواية بولع المثقف والمترجم المحترف والمنافس في فلسفة اللغة.

دارت مسرح رواية الجاسوسية في الكويت في مدينة الأحمدي التي عرفها الكويتيون بانها مدينة "الإنجليز" حيث سادت فيها حياة أجنبية على مختلف المستويات بما في ذلك أنماط الترفيه والأكل والحياة والعمل ولا شك أنها أحيت شريط الذكريات لمدينة الأحمدي في الذاكرة الكويتية.

تناولت المؤلفة الإنجليزية الاحداث الجاسوسية الخيالية في الكويت ومحيطها الجغرافي من دون تجاوز الذكريات والانطباعات المحصنة في الذاكرة الشخصية التي حملتها المؤلفة، فهي من مواليد الكويت ويبدو أن الحنين قادها إلى صناعة الرواية عن الكويت من زاوية جاسوسية وليس زاوية وثائقية قد تكون مملة ومكررة للسياسيين والباحثين والمهتمين.

استطاعت المؤلفة البريطانية التي تعيش حاليا خارج قلب العاصمة لندن من تطويع الذكريات وما وثقتها ذاكرتها من صور ذهنية وبصرية للأثر الاجتماعي والجغرافي والسياسي والمناخي عن مدينة الأحمدي الكويتية التي اشتهرت بمقر إقامة جالية انجليزية كانوا عنصرا مؤثرا في التصميم المعماري والتوزيع الهندسي للمدينة الكويتية خلال عقود تاريخية من العمل في شركة نفط الكويت.

لم تكن العراق ولا فلسطين ولا وكالة مخابرات الاتحاد السوفيتيKGB ولا القومية العربية ولا برامج وخطط التطعيم ضد الأوبئة خارج سياق رواية "جاسوسنا في الكويت" وكذلك شغف قراءة الجالية الإنجليزية للصحافة البريطانية المطبوعة في تلك المرحلة التاريخية المبكرة.

وبرز صراع التنافس بين عناصر المخابرات المختلفة في الرواية ضمن مسرح الاحداث الجاسوسية في الكويت من خلال “الأسلحة الكيميائية المدعومة" من الدولة السوفيتية، قبل الانهيار، وعمليات التسميم والتشريح الجنائي والجاسوسية البريطانية أيضاً ضمن نسيج خيال المغامرات الأجنبية في الكويت في عيون بريطانية.

وضمت الرواية عرض واقعي لنمط حياة وعمل الإنجليز في مدينة الأحمدي الكويتية وأسلوب الترفيه كالرقص على إيقاع الموسيقى الأجنبية.

الإثارة الجديدة والأثراء اللغوي العربي بانتظار بشرى الدكتور سعد بن طفلة حين يزيح الستار رسميا عن الوجه العربي ل "جاسوسنا في الكويت" بعد ولادة الوجه الإنجليزي على يد مؤلفة بريطانية.