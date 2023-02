للفنون دور معروف ومثبت علميًا في تعزيز الصحة، لكن معمل جميل للفنون والصحة سيعمل على إحداث تغيير جذري لطريق نشر التوعية بهذا الدور، مستفيداً من حضوره العالمي الواسع ودمجه بين البحث والتوعية.

إيلاف من نيويورك: في أول مبادرة للفنون والصحة في تاريخ منظمة الصحة العالمية، أطلقت المنظمة وكلّية شتاينهاردت في جامعة نيويورك ومجتمع جميل ومؤسسة كلتشرّنرز (Culturunners) معمل جميل للفنون والصحة في 28 فبراير 2023، هدفه قياس تأثير الفنون على الصحة، وإحداث تحسين ملموس على واقع الصحة العالمية في دول العالم، من خلال البحوث المتعلقة بالفنون، والدعوة إلى تسريع تنفيذ السياسات الداعمة في 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، مع التركيز على المجتمعات المهمشة.

Evidence is growing on the positive impact arts can have on preventing illness, promoting health, managing & treating diseases. Launched yesterday, the Jameel Arts & Health Lab is a new collaboration aiming to mainstream arts & health interventions. 👇 https://t.co/niRwrCpsgr pic.twitter.com/DJP2uKm3Pl

يقع مقر معمل جميل للفنون والصحة بين كلّية شتاينهاردت بجامعة نيويورك ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا في كوبنهاغن، ويأتي إطلاقه في أعقاب تقرير المنظمة لعام 2019 بشأن دور الفنون في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة. ويركّز المعمل على تكثيف البحوث الفنية والصحية لاستكشاف إمكانات دمج الفنون في نُظم الرعاية السائدة لتكون مكوناً أساسياً منها.

تعزيز فرص التعافي

تبحث المشاريع البحثية الأولية بالمعمل في تأثير الموسيقى على أمهات يعانين اكتئاب ما بعد الولادة، وإمكانات الأرشفة الثقافية في تعزيز التعافي من الأزمات النفسية الناجمة عن الصراعات، وفعالية الفنون في رعاية مرض الخَرف. كما يعتزم المعمل إطلاق تحالف بحثي دولي لاستكشاف فوائد الفنون في المستشفيات ومنشآت الرعاية. ويعتقد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الفنون قد تكون أداة مفيدة جداً في مساعينا لتحسين الصحة للجميع. قال: "لمست بنفسي تأثير الفنون على رفاهية المجتمع، وأنا على ثقة من أن هذا التعاون سيساعدنا في فهم طبيعة هذا التأثير وكيفية تسخيره لتحسين حياة الناس على اختلاف أعراقهم وثقافاتهم".

Today, we’re celebrating the launch of the Jameel Arts & Health Lab at the @NatnlArtsClub in New York by the @WHO, the Steinhardt School at @nyuniversity, @CommunityJameel, and CULTURUNNERS! 👏



Watch the Lab’s launch trailer ➡️https://t.co/lt6sihl8Hd pic.twitter.com/TN2um6J62D