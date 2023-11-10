ناسا: توفي عن 95 عاماً رائد الفضاء فرانك بورمان، قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة التي تم خلالها الدوران حول القمر للمرة الأولى على الإطلاق، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الخميس.

وتضمن بيان لرئيس ناسا بيل نيلسون أن "بورمان كان بطلاً أمريكياً". وأشارت ناسا إلى أن الرائد في الاستكشافات الفضائية توفي الثلاثاء في مونتانا.

وبدأ بورمان الذي كان مولعا بالطيران، حياته المهنية كضابط في القوات الجوية الأمركية.

وأوضح نيلسون أن "خبرة بورمان الاستثنائية دفعت ناسا لاختياره ضمن ثاني مجموعة من رواد الفضاء لديها".

ويذكر أنه في العام 1965، أُرسل إلى الفضاء للمرة الأولى ضمن مهمة "جيميناي 7" التي استمرت 14 يوماً.

مهمة "أبولو 8"

وانطلقت مهمة "أبولو 8" في كانون الأول/ديسمبر 1968 وكان على متنها فرانك بورمان ورائدا فضاء آخران هما جيمس لوفيل ووليام أندرس. وتم خلال هذه المهمة التقاط صورة "شروق الأرض" الشهيرة .

وأفاد نيلسون "إن ما أنجزه بورمان لصالح ناسا وبلدنا سيلهم بلا شك جيل أرتميس للوصول إلى عوالم كونية جديدة".

وتعتزم ناسا العودة إلى القمر مع برنامج "أرتميس". ومن المقرر أن تنطلق مهمة "أرتميس 2" في نهاية العام 2024 وستكون مأهولة وتدور حول القمر، لتكون تالياً مشابهة لـ"أبولو 8".

وترغب ناسا هذه المرة في إقامة وجود بشري دائم على القمر، استعداداً لمهمات نحو المريخ.