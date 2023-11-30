ابتكر علماء جامعة سيفاستوبول، جهازاً لتنفس السوائل واجتاز بنجاح أول اختبارات التهوية السائلة للرئتين، وفق "غازيتا. رو".

وأكدت الاختبارات التي أُجريت على كلاب ألمانية أن هذه التكنولوجيا تعمل وتفي بجميع المتطلبات التي تضمنتها المواصفات الفنية.

أكسيجين مذاب

وتتضمن هذه التكنولوجيا عملية ضخ وسحب سائل خاص مشبع بالأكسجين المذاب الذي يصل إلى الدم. وهي طريقة تفيد بتخفيف الضغط المتسارع للغواصين، وخفض حرارة الجسم الخاضع للتحكم بمقدار 3-4 درجات لإبطاء التمثيل الغذائي، وعلاج الأمراض الرئوية والإنعاش القلبي الرئوي للرضع.

ووفقاً للمطورين، يمكن بفضل هذه التكنولوجيا، خفض تكاليف علاج المرضى بشكلٍ كبير.

روشوبكين

ويشرح ستانيسلاف روشوبكين رئيس المشروع الاستراتيجي "البحث والتطوير المتقدم في مجال التنفس السائل" في جامعة سيفاستوبول أن العملية تتطلب التخدير العام للشخص، ثم يتم زرع أنبوب يضخ الحجم المطلوب من السائل التنفسي، داخل الرغامى في الرئتين، وتتم إعادة تدوير ربعه باستمرار، بحيث يُسحب السائل، ويزال منه ثاني أكسيد الكربون، ثم يشبع بالأكسجين، ليضخ مجددًا بعد تنظيفه بوساطة الأشعة فوق البنفسجية.