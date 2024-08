بكين: كشفت لقطات فيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، 7 شموس دفعة واحدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة شنغهاي ديلي، فقد تم رصد حالة نادرة في سماء تشنغدو بمقاطعة سيشوان، جنوب غربي الصين، عندما ظهرت "7 شموس" في سماء المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المرجح أن تكون هذه الظاهرة المثيرة للدهشة نتيجة لانكسار الضوء وتشتته".

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT