إيلاف من لندن: هناك قائمة مهمة من الفحوصات الطبية الصحية التي تحتاجها في كل مرحلة من مراحل العمر، بداية من العشرينات إلى أن تبلغ 70 عاماً من عمرك، وما بعد ذلك.

حتى لو كنت تعتقد أنك بصحة جيدة، فهناك فحوصات طبية تستحق أن تقوم بها بالتأكيد، وفقًا لكبار الخبراء في بريطانيا.

قد لا يكون لديك أي أعراض، ولا تشعر بالمرض - ولكنك قد تتساءل مع ذلك عن مدى تمتعك بحالة صحية جيدة "حقيقية".

على مر السنين، شملت هذه الاختبارات والفحوصات سرطان الثدي وعنق الرحم والأمعاء، فضلاً عن اختبار MOT الصحي العام، وبالنسبة للرجال، فحص تمدد الأوعية الدموية في البطن.

وتعتبر هذه الفحوصات ذات قيمة لا تقدر بثمن، بالنظر إلى أنها استباقية في اكتشاف الأمراض والعلاج منها بسهولة مقارنة بالاكتشاف المتأخر، ومع ذلك، لا يقبل كثير من الناس هذه الفكرة رغم أهميتها.

وعلى نحو مماثل، فإن أكثر من ثلث النساء لا يجرين فحص سرطان الثدي (في شكل تصوير الثدي بالأشعة السينية)، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وبالطبع فإن الوضع أسوأ بكثير في دول العالم الثالث.

تختلف معدلات الإقبال على اختبارات مسحة عنق الرحم في بريطانيا- فهي أقل بين الفئة العمرية من 25 إلى 49 عامًا (66% في 2022-2023) مقارنة بـ 74% بين الفئة العمرية من 50 إلى 64 عامًا.

في هذه الأيام، أصبح كل شيء بدءًا من فحوصات الكوليسترول ووظائف الغدة الدرقية وحتى فحوصات القلب واختبارات سرطان البروستاتا متاحًا في العيادات الخاصة والصيدليات.

يقول المتخصصون في مجال الصحة من القطاع الخاص إن مثل هذه الاختبارات يمكن أن تساعد الأشخاص الذين لديهم الموارد اللازمة للدفع على السيطرة على صحتهم وتهدئة عقولهم.

لذا، إذا لم تظهر عليك أي أعراض، ما هي الاختبارات - المجانية أو المدفوعة - التي يجب عليك التفكير فيها، وفي أي عمر؟

في هذا الدليل، طلبنا من خبراء بارزين أن يشرحوا لنا ما هي الاختبارات المهمة ومتى. كما نعرض الاختبارات البسيطة التي يمكنك إجراؤها في المنزل لمعرفة ما إذا كنت متأخرًا عن المعدل الطبيعي لعمرك، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن للحفاظ على صحتك.

في العشرينات من عمرك

ابدأ بإجراء: فحوصات الكوليسترول وسرطان عنق الرحم وفيتامين د.

اختبار الكولسترول

الكولسترول، وهو نوع من الدهون، ضروري للصحة. ومع ذلك، فإن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" يمكن أن يتراكم في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

على الرغم من أن ارتفاع مستويات LDL شائع بين كبار السن، إلا أن الشباب قد يعانون من ارتفاع الكوليسترول دون أعراض، وخاصة إذا كانوا يعانون من حالة تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي (FH).

يوضح كريس جيل، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في مستشفى دوتشي في هاروغيت: "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا والذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي، معرضون لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 100 ضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي".

تقدر مؤسسة القلب البريطانية أن 270 ألف شخص يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي، لكن الكثيرين لا يدركون ذلك.

في الولايات المتحدة، توصي الحكومة بإجراء اختبار مستويات الكوليسترول من سن العشرين لمنع الضرر المستقبلي الناجم عن ارتفاع الكوليسترول غير المشخص.

يبدو أن الضرر الشرياني الناجم عن الكوليسترول "الضار" تراكمي، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب - الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول "الضار" LDL في سن مبكرة كانت نتائجهم أسوأ.

فحص عنق الرحم

تُشخَّص إصابة واحدة من كل 142 امرأة في المملكة المتحدة بسرطان عنق الرحم في حياتها. يُستخدم الفحص، الذي يُسمى اختبار المسحة، للكشف عن التشوهات التي قد تؤدي إلى المرض: يتم جمع الخلايا من عنق الرحم باستخدام فرشاة، ثم إرسالها للاختبار بحثًا عن علامات فيروس الورم الحليمي البشري المعروف بأنه يسبب السرطان. تستغرق النتائج من أسبوعين إلى ستة أسابيع.

تحت سن 25 عامًا، لا يكون اختبار مسحة عنق الرحم ضروريًا لأنه من المعروف أنه يؤدي إلى تحقيقات "ضارة" ولا أساس لها من الصحة، كما يقول

الدكتور تيم هيلارد، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى بول في دورست - لكن معدل الإصابة يزداد بسرعة من سن 25 عامًا، لذا فإن إجراء الفحص في منتصف العشرينات من العمر يمكن أن يساعدك في اكتشاف أي تغييرات في وقت مبكر.

منذ تقديم برنامج الفحص في ثمانينيات القرن العشرين، انخفض عدد الأشخاص الذين يموتون من سرطان عنق الرحم إلى النصف.

وتضيف الدكتورة هيلارد: "من المهم أن تحصل النساء على مواعيد الفحص هذه. حيث يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم قبل أن يبدأ أو في مراحله المبكرة عندما يكون قابلاً للشفاء تمامًا".

فيتامين د

يعاني ما يقرب من نصف سكان المملكة المتحدة من نقص فيتامين د. ويقول البروفيسور جيرادا إن علامات النقص قد تشمل التعب وضعف العضلات وآلام العظام.

"النقص المطول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكسور وغيرها من المشاكل الصحية" - مثل ضعف المناعة.

يمكن عادةً علاج نقص فيتامين د عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل زيادة التعرض لأشعة الشمس، أو تغيير نظامك الغذائي، أو تناول المكملات الغذائية.

في الثلاثينيات من عمرك

ابدأ بإجراء: فحوصات مرض السكري ووظائف الغدة الدرقية وسرطان الجلدن وبالطبع لا تنسوا: فحص الكولسترول وسرطان عنق الرحم وفيتامين د.

مرض السكري من النوع الثاني

يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني، حيث يكافح الجسم للسيطرة على مستويات السكر في الدم، عادة في سن 45-64 عامًا - لكنه يُرى بشكل متزايد لدى الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر بسبب ارتفاع معدلات السمنة. وهو أكثر عدوانية لدى البالغين الأصغر سنًا منه لدى كبار السن، وفقًا لجمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة.

يقول سيمون هيلر، أستاذ أمراض السكري السريرية في جامعة شيفيلد: "إن الحصول على تحذير مبكر من مرحلة ما قبل السكري، وهي المرحلة التي تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون مفيدًا في تشجيع الناس على تغيير أنماط حياتهم للأفضل".

"مع الدعم والعلاج المتخصص المناسب، من الممكن أن نعيش حياة جيدة ونتجنب مضاعفات مرض السكري، بما في ذلك مشاكل العين وتلف الأعصاب."

ومع ذلك، فإن اختبارات الهيموجلوبين السكري التراكمي (الاختبار القياسي الذي يقيس "نسبة السكر" في الدم على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية) يمكن أن تكون غير دقيقة، مما قد يقدم طمأنينة كاذبة في بعض الحالات.

وفقًا لدراسة كبيرة أجريت عام 2024، قد يحمل حوالي 7.6 في المائة من الأشخاص من أصل جنوب آسيوي جينًا يمكن أن يخفض نتائج HbA1c بشكل خاطئ، لذلك لا تعتمد على الاختبارات الخاصة وحدها إذا كانت لديك مخاوف.

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات - الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3) وهرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH)، والتي تلعب مجتمعة دورًا رئيسيًا في كل شيء بدءًا من معدل ضربات القلب إلى التمثيل الغذائي وصحة العظام.

وتشهد حالات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية ارتفاعا كبيرا - من قصور الغدة الدرقية، الذي يؤثر على أكثر من مليوني بريطاني، إلى ارتفاع معدلات سرطان الغدة الدرقية، والتي زادت بنحو الثلثين في المملكة المتحدة في العقد الماضي.

السن الأكثر شيوعا لحدوث فرط نشاط الغدة الدرقية هو ما بين 20 و40 عاما؛ وعادة ما يصيب سرطان الغدة الدرقية النساء في سن 30 إلى 60 عاما، مع أعلى خطر في سنوات الإنجاب.

ومع ذلك، فإن مشاكل الغدة الدرقية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل التعب وزيادة الوزن والإمساك والاكتئاب ، قد تستغرق في المتوسط ​​4.5 سنوات حتى يتم تشخيصها - وأطول بكثير بالنسبة للمرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، وفقًا لمسح حديث أجرته جامعة أبردين، ولهذا السبب قد يكون من المفيد إجراء الاختبار بشكل خاص.

ومع ذلك، يقول البروفيسور جيرادا: "هناك أسباب عديدة للتعب، ومن النادر أن يكون ذلك راجعاً إلى مشاكل الغدة الدرقية. وينبغي أولاً استبعاد الأمور الأخرى".

سرطان الجلد

معظم الشامات غير ضارة، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تتطور إلى ورم ميلانيني خبيث، وهو سرطان جلدي خطير. وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، فإن الكشف المبكر عن الورم الميلانيني وعلاجه يزيد من فرص بقائك على قيد الحياة.

إن معدل البقاء النسبي لمدة خمس سنوات للمرضى المصابين بالورم الميلانيني في مرحلته 0 (الموجود داخل الطبقة العليا من الجلد) هو 97 في المائة، مقارنة بنحو 10 في المائة لأولئك الذين يعانون من المرحلة الرابعة (أي الانتشار).

على الرغم من أن هذا المرض أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، إلا أن هناك أبحاثاً تشير إلى أن خطر الإصابة بسرطان الجلد يرتفع بشكل مطرد بدءاً من سن الثلاثين.

وفقًا للدكتورة جاستين هيكستال، استشارية الأمراض الجلدية في عيادة تارانت ستريت في أرونديل: "يجب إجراء فحص سرطان الجلد على كامل الجسم كل بضع سنوات، بدءًا من الثلاثينيات من العمر، إذا كانت هناك عوامل خطر مثل البشرة الفاتحة والشعر الأحمر والتعرض لأشعة الشمس كثيرًا. بخلاف ذلك، لا بأس من إجراء فحص فقط إذا كنت قلقًا من تغير شكل الشامة أو ملمسها أو أنها مؤلمة أو تسبب الحكة، على سبيل المثال".

وتضيف أنه من الأفضل فحص جميع الشامات لديك بدلاً من التركيز على شامة معينة.

في الأربعينيات من عمرك

ابدأ بإجراء: فحص الصحة العامة، وفحوصات البروستاتا، ووظائف الكبد، وفحوصات انقطاع الطمث .

لا تنسى: مرض السكري، وظيفة الغدة الدرقية، سرطان الجلد، سرطان عنق الرحم، وفحوصات فيتامين د.

اختبار الصحة العامة

يتضمن ذلك الإجابة على سلسلة من الأسئلة حول نمط حياتك وتاريخ عائلتك: ستقيس الممرضة طولك ووزنك وضغط دمك وتجري فحص دم - غالبًا ما يكون اختبار وخز الإصبع - للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك.

يوضح البروفيسور جيرادا: "تم تصميم فحص الصحة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لاكتشاف العلامات المبكرة للسكتة الدماغية أو أمراض الكلى أو أمراض القلب أو مرض السكري من النوع 2 أو الخرف - مع تقدمنا ​​​​في العمر، نتعرض لخطر أكبر للإصابة بإحدى هذه الحالات".

قد يساعد هذا الفحص في اكتشاف المشكلات التي يمكنك التعامل معها في مرحلة مبكرة.

سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا، الذي يصيب الغدة على شكل دونات التي تقع حول مجرى البول، هو السرطان الأكثر شيوعاً لدى الرجال.

يقول البروفيسور كريس إيدن، استشاري أمراض المسالك البولية في مستشفى لندن بريدج: "إذا اكتشفنا المرض مبكرًا، فقد تكون النتائج جيدة جدًا". ويوصي بإجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي في منتصف الأربعينيات، حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض.

"من خلال دراسات مختلفة، نعلم أنه إذا كان مستوى PSA لديك منخفضًا جدًا في منتصف الأربعينيات من عمرك (أي أقل من 0.5)، فمن غير المرجح أن تموت من سرطان البروستاتا.

"ولكن إذا كان في الطرف الأعلى من نطاق PSA (عند 1 أو أكثر)، فقد تكون هناك فرصة لزيادته وسيتعين عليك تلقي العلاج من هذا المرض حتى تتمكن من مراقبة الأشياء بشكل نشط"، كما أوضح.

ومع ذلك، فإن اختبارات PSA يمكن أن تكون غير موثوقة مع الكثير من النتائج الإيجابية الكاذبة، مما يؤدي إلى خزعة يمكن أن تسبب الألم والعدوى والنزيف.

ويقول إن "ما يصل إلى 75 في المائة من اختبارات PSA قد تشير إلى الإصابة بالسرطان والتي لا يتم تأكيدها بعد ذلك من خلال الخزعة، وما يصل إلى 15 في المائة من السرطانات لا يتم اكتشافها من خلال اختبارات PSA".

وظائف الكبد

ارتفعت الوفيات المبكرة بسبب أمراض الكبد في إنجلترا بنحو 40 في المائة بين عامي 2001 و2022، حيث يشكل الإفراط في تناول الكحول والسمنة والتهابات الكبد حوالي 90 في المائة من الحالات. ولكن إذا تم اكتشاف المرض مبكرًا، فيمكن إيقاف تقدمه وعكس مساره في بعض الأحيان.

يقول كيفن مور، أستاذ أمراض الكبد في جامعة لندن: "يعاني نحو 20 إلى 25 في المائة من عامة السكان من مرض الكبد الدهني [المرتبط بالسمنة]، ويتناول 50 في المائة منهم الكحول بانتظام. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الأمرين إلى زيادة خطر الإصابة بتليف الكبد بشكل كبير".

يُطلق على مرض الكبد اسم القاتل الصامت، وغالبًا ما لا تظهر أعراضه إلا بعد تقدم المرض.

ويقول البروفيسور مور إن عوامل الخطر لتليف الكبد تظهر غالبًا في العشرينات من العمر، ويستغرق الأمر 20 عامًا للتطور، "لذلك من المهم اكتشاف تطور أمراض الكبد الخطيرة في مرحلة قد يكون فيها تغيير نمط الحياة له تأثير". ومن ثم، فإن إجراء الاختبارات في الأربعينيات من العمر أمر مهم، كما يقول.

فحوصات انقطاع الطمث

في حين أن الطبيب العام يمكنه تأكيد انقطاع الطمث على أساس الأعراض الخاصة بك، فإن أحد مؤشرات انقطاع الطمث الوشيك هو ارتفاع مستويات الهرمون المحفز للجريب (FSH)، وهو "الهرمون المحرك" الذي يعمل بجد لجعل المبايض تطلق البويضات المتبقية، كما توضح الدكتورة كارين مورتون، طبيبة التوليد وأمراض النساء في غيلدفورد.

يحدث انقطاع الطمث عادة في حوالي سن 51 عامًا، ولكن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن تبدأ قبل سنوات.

يمكن أن تخبرك اختبارات FSH ما إذا كانت سن اليأس قد انتهت - يمكن أن يساعدك الاختبار في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر في بدء العلاج بالهرمونات البديلة في الوقت الأمثل.

يقول الدكتور مورتون: "يمكن أن يكون قياس FSH مفيدًا بشكل خاص إذا لم يكن لدى المرأة فترات الحيض، أو بعد استئصال الرحم، أو بسبب وسائل منع الحمل".

في الخمسينيات من عمرك

ابدأ بإجراء: فحص القلب والتحقق من سرطان الثدي والمثانة والأمعاء والرئة.

لا تنسى: الفحص الطبي العام، وفحص البروستاتا، ووظائف الكبد، والسكري، والغدة الدرقية، وسرطان الجلد، وسرطان عنق الرحم، وفحص فيتامين د.

سرطان الثدي

سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعاً بين النساء في المملكة المتحدة - ويرتفع الخطر مع تقدم النساء في العمر ويتم تشخيص معظم الحالات بعد سن الخمسين.

يعد التصوير الشعاعي للثدي، الذي يستخدم الأشعة السينية لفحص أنسجة الثدي، مفيدًا في اكتشاف سرطان الثدي، وخاصة عند النساء في سن الخمسين وما فوق عندما تصبح أنسجة الثدي أقل كثافة.

ومع ذلك، وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن النتائج الإيجابية الكاذبة يمكن أن تؤدي إلى إجراء المزيد من الاختبارات غير الضرورية، مثل الخزعات.

سرطان المثانة

سرطان المثانة هو السرطان الحادي عشر الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة، وفقاً لإحصاءات مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وعادة ما يتم تشخيصه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و89 عاماً، ويمكن أن يصيب أيضاً الشباب.

ويقول البروفيسور إيدن: "من المفيد إجراء الفحص من سن 55 عامًا إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بسرطان المثانة بسبب كونك مدخنًا [ثلاثة أضعاف الخطر]، أو التعرض لبعض الأصباغ، أو تعاني من التهاب المثانة أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المثانة".

يتضمن هذا الفحص إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن، وفحص المثانة والجهاز البولي؛ وعادة ما تكون التقارير المكتوبة متاحة خلال 24 ساعة.

سرطان الامعاء

سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة. يكشف اختبار FIT (اختبار المناعة الكيميائية للبراز) عن وجود دم في عينة البراز.

يقول إيان جوردان، استشاري جراحة القولون والمستقيم في مستشفى مقاطعة رويال ساري: "يرتفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في الخمسينيات من عمرك عندما تبدأ الزوائد اللحمية في الأمعاء في التحول إلى سرطان".

"إن الحصول على العلاج في هذه المرحلة يعني أن المرض قابل للشفاء بشكل أكبر."

يقول الدكتور توني لوبيز، استشاري الأشعة في مستشفى ماونت ألفرنيا، إن اختبارات FIT هي فكرة جيدة، ولكنها تفحص العينة "في لحظة واحدة من الزمن"، لذا إذا كان الورم ينزف بشكل متقطع فقد لا يظهر.

على الرغم من موثوقيتها، فإن تنظير القولون ثلاثي الأبعاد مكلف لإجراء فحص إذا لم يكن لديك أي أعراض.

التصوير المقطعي للقلب

تم تطوير هذه التقنية في الأصل كأداة تشخيصية للأشخاص الذين يعانون من أعراض أمراض القلب، وتستخدم هذه التقنية (سلسلة من الأشعة السينية منخفضة الجرعة بعد حقن صبغة خاصة) للبحث عن تكلس الشرايين التاجية وتضيقها وانسدادها في القلب.

يوضح ديفيد جيرارد، استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى فريملي بارك في ساري، أن "التكلس، وهو تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية والذي يبدأ عادة في الظهور في الخمسينيات من العمر، يرتبط بخطر الإصابة بالنوبات القلبية".

سرطان الرئة

يودي سرطان الرئة بحياة 35 ألف شخص سنويًا في المملكة المتحدة، والسبب الأكثر شيوعًا هو التدخين. ويقول الدكتور لوبيز: "كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا، كانت النتيجة أفضل للمريض".

يتيح الفحص باستخدام التصوير المقطعي المحوسب منخفض الجرعة باستخدام صبغة التباين تكوين صورة مفصلة للرئتين، لإظهار أي عقيدات أو التهاب. ويتضمن ذلك حقن الصبغة قبل الفحص، والذي يستغرق عادةً دقائق فقط.

في الستينيات من عمرك

ابدأ بإجراء: فحوصات هشاشة العظام (للنساء) وتمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية (للرجال).

لا تنس: فحص القلب وفحوصات سرطان الثدي والمثانة والأمعاء والجلد وعنق الرحم والبروستات والرئة. فحص الصحة العامة ووظائف الكبد والسكري ووظائف الغدة الدرقية وفحص فيتامين د.

هشاشة العظام

يؤثر مرض هشاشة العظام على أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المملكة المتحدة؛ ونصف النساء فوق سن الخمسين وثلث الرجال فوق سن الستين يعانون من كسر بسبب هشاشة العظام.

يقول البروفيسور جيراردا إن فحص DEXA يمكن أن يساعد النساء في الستينيات من عمرهن على فحص صحة عظامهن بعد انقطاع الطمث واتخاذ خطوات لتحسينها - بما في ذلك تناول المكملات الغذائية. "إنه مبكر بما يكفي لإحداث فرق حقيقي".

تمدد الأوعية الدموية الأبهري

يعاني حوالي واحد من كل 70 رجلاً في سن 65 عامًا في إنجلترا من تمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية - وهو تورم في الأوعية الدموية الرئيسية التي تحمل الدم من القلب. لا تسبب معظم هذه الحالات أي مشاكل، ولكن إذا انفجرت فقد تكون مميتة.

وتشمل عوامل الخطر التدخين وارتفاع ضغط الدم والتاريخ العائلي. إن احتمالية إصابة الرجال به أكثر بستة أضعاف من النساء.

إن إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية في الستينيات من عمرك يمكن أن يريح عقلك أو يزودك بالمعلومات التي تحتاجها للخطوات التالية.



ماذا تفحص حينما تصبح سبعينياً؟

لا تنسَ: فحوصات هشاشة العظام (للنساء) وتمدد الأوعية الدموية الأبهرية (للرجال). فحوصات القلب وفحوصات سرطان الثدي والمثانة والأمعاء والرئة. فحوصات الصحة العامة، فحوصات البروستاتا، وظائف الكبد، السكري، وظائف الغدة الدرقية، سرطان الجلد وفحوصات فيتامين د.

الرجفان الأذيني

هو اضطراب نظم القلب الأكثر شيوعًا والذي يصيب المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب. لكن العديد من الأشخاص لا يدركون ذلك ولا تظهر عليهم أي أعراض، كما يقول كريس بيبر، استشاري أمراض القلب وأخصائي الكهربية في مستشفيات ليدز التعليمية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

يمكن للطبيب العام التحقق من ذلك عن طريق فحص نبضك. كما تكتشف الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية بشكل متزايد الرجفان الأذيني، ولكن يجب دائمًا تأكيد التشخيص من خلال رسم القلب الكهربائي الرسمي، كما يقول الدكتور بيبر.

الخَرَف

يعتقد الخبراء أن الفحص الأكثر شمولاً للخرف يمكن أن يسمح للناس باتخاذ خيارات نمط حياة لإبطاء تقدمه، وتحسين جودة حياتهم.

افحص عينيك وأذنيك أيضًا

يقول الدكتور مايكل كروس لاند، أخصائي البصريات في مستشفى مورفيلدز للعيون وكبير الباحثين في جامعة كلية لندن: "لا تقتصر اختبارات العيون على الحصول على أفضل النظارات".

"يمكن لأطباء البصريات تحديد المراحل المبكرة للعديد من أمراض العيون، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضعف دائم في الرؤية إذا لم يتم علاجها مبكرًا - بما في ذلك الجلوكوما "ارتفاع الضغط في العين" ومرض البقعة الصفراء المرتبط بالعمر الذي يسبب عدم وضوح الرؤية المركزية."

من المستحسن أن تقوم بإجراء الفحص كل عامين، ما لم ينصحك طبيب العيون بإجراء فحوصات أكثر تكرارًا.

وماذا عن السمع؟

توصي الأكاديمية البريطانية لعلم السمع بإجراء اختبار السمع الأساسي للبالغين بين سن 55 و60 عامًا ثم إجراء فحوصات كل خمس سنوات.

ومع ذلك، يوصي بن هورلوك، كبير أخصائيي السمع في مركز كنسينغتون للسمع في لندن، بالبدء في إجراء الفحوصات في سن الخمسين كل عامين وكل عام من سن الخامسة والستين. ويقول: "الاكتشاف المبكر يسمح بالتدخل السريع"، ويميل فقدان السمع المرتبط بالعمر إلى التقدم بشكل أسرع بعد سن الخامسة والستين.

تعرف على أرقامك

يعاني واحد من كل ثلاثة منا من ارتفاع ضغط الدم - ولكن لا يعرف ذلك. قد لا تكتشف إصابتك به حتى تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يتم تشجيع البالغين من جميع الأعمار على معرفة ضغط دمهم، كما يفعلون مع طولهم ووزنهم.

فحوصات بسيطة مهمة

تتضاءل قدرتنا على التوازن والقوة والمرونة والقدرة على التحمل واللياقة القلبية التنفسية مع تقدمنا ​​في السن – ولكن معدل التدهور يمكن أن يتباطأ إذا أدركنا في وقت مبكر أننا نتخلف عن الركب.

اكتشف كيف تقارن بين حالتك الصحية، باستخدام الاختبارات التالية التي أجراها الطبيب الأمريكي الرائد الدكتور إيان سميث.

اختبار الخطوة لمدة 3 دقائق

اللياقة القلبية الوعائية هي قدرة جسمك على استخدام الأكسجين لإنتاج الطاقة أثناء ممارستك للنشاط البدني. يقيِّم هذا الاختبار مستوى لياقتك بناءً على مدى سرعة تعافي معدل ضربات قلبك بعد ممارسة التمارين الشاقة.

1. استخدم سلمًا أو كرسيًا صغيرًا (على سبيل المثال سلم أو كرسي صغير) وأكمل 24 خطوة في الدقيقة لمدة ثلاث دقائق. اصعد على المنصة بقدم واحدة. ارفع القدم الثانية على المنصة. أنزل القدم الأولى إلى الأرض، ثم القدم الثانية. عندما تعود كلتا القدمين إلى الأرض، تعتبر هذه خطوة كاملة.

2. في غضون خمس ثوانٍ من الانتهاء، قم بقياس معدل ضربات قلبك (نبض التعافي) لمدة 60 ثانية، مع وضع إصبعي السبابة والوسطى على الجانب الداخلي من معصمك.

3. باستخدام الجدول أدناه، ابحث عن نطاق عمرك ومعدل نبض التعافي لديك، وتحقق من مدى لياقتك البدنية.

اختبار التوازن على ساق واحدة

مع تقدمنا ​​في العمر، تتغير وضعيتنا وتوازننا، تميل العضلات إلى الضعف وهناك تغيرات عصبية يمكن أن تؤثر على توازننا. يعد الاستقرار مفتاحًا لمنع السقوط، وفي وقت لاحق من الحياة، الحفاظ على استقلاليتنا دون الحاجة إلى مساعدة أي شخص.

يستخدم هذا الاختبار لتقييم وضعية الجسم والتحكم في التوازن أثناء الوقوف ساكنًا.

1. قف بشكل مستقيم بالقرب من الحائط أو بالقرب من جسم قوي يمكنه تثبيتك في حالة فقدان توازنك.

2. ضع يديك على جانبي وركيك وارفع إحدى قدميك عن الأرض بمقدار قدم واحدة على الأقل. حافظ على قدمك في الهواء لأطول فترة ممكنة دون رفع يديك عن وركيك ودون ترك قدمك تلمس الأرض. بمجرد حدوث أي من هاتين الحالتين، ينتهي الاختبار.

3. سجل وقتك.

4. كرر ذلك، ولكن هذه المرة بعينيك مغلقتين. سجل هذه المرة.

5. قارن بين وقتين.

ما هي النتيجة الجيدة؟

- من سن 18 إلى 39 عامًا: العيون المفتوحة: 43 ثانية (كلا الجنسين)؛ العيون المغلقة: 9 ثوانٍ (المرأة)، 10 ثوانٍ (الرجل).

- من سن 40 إلى 49 عامًا: العيون المفتوحة: 40 ثانية (كلا الجنسين)؛ العيون المغلقة: 7 ثوانٍ (كلا الجنسين).

- من سن 50 إلى 59 سنة: العيون المفتوحة: 36 ثانية (للمرأة)، 38 ثانية (للرجل)؛ العيون المغلقة: 5 ثوان (للجنسين).

- من سن 60 إلى 69 عامًا: العيون المفتوحة: 25 ثانية (للمرأة)، 29 ثانية (للرجل)؛ العيون المغلقة: 3 ثوانٍ (للجنسين).

- من سن 70 إلى 79 عامًا: العيون المفتوحة: 11 ثانية (للمرأة)، و18 ثانية (للرجل)؛ العيون المغلقة: ثانيتان (للجنسين).

- من سن 80 إلى 99 عامًا: العيون المفتوحة: 7 ثوانٍ (للمرأة)، 6 ثوانٍ (للرجل)؛ العيون المغلقة: ثانية واحدة (للجنسين).