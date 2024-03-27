تتمتع المملكة العربية السعودية بمنظومة رعاية صحية متكاملة، وعلى أعلى مستوى من المعايير والمؤشرات الدولية، التي تهتم بكافة جوانب الرعاية الصحية من تشريعات خاصة تحفظ حقوق وواجبات المريض، وتشريعات تنظم عمل الكوادر الصحية، وتحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع حفظ الحقوق والواجبات، ومنشآت صحية منتشرة فى جميع أنحاء البلاد من مراكز رعاية أولية، ومستشفيات حكومية عامة، ومستشفيات متخصصة، ومستشفيات ذات طبيعة خاصة مثل جراحات القلب وزراعة الأعضاء، كما يولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً بتعزيز المنظومة وتطويرها، سواء بالآليات المنظمة له، أو بالارتقاء بمواصفات المنشآت الصحية الخاصة، أو بمراقبة أدائها وضمان جودة الخدمات المقدمة.

ولا تغفل منظومة الرعاية الصحية فى المملكة البرامج الصحية الهامة مثل برامج رعاية الأمومة والطفولة، والتطعيمات، ورعاية كبار السن، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

ووزارة الصحة السعودية هى المنوطة بسياسات وتنفيذ ومراقبة ومتابعة منظومة الرعاية الصحية، والتي كانت رؤيتها واستراتيجيتها منذ إنشائها بالأمر الملكي السامي من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في عام 1951 القاضي بإنشاء وزارة الصحة، وتتلخص في تحقيق منظومة صحية متكاملة مستدامة تعنى بالصحة العامة، وتوفر رعاية صحية شاملة وحكيمة لكافة فئات المجتمع محورها الانسان، وأركانها العلم والتكنولوجيا، وتوفير المنشآت والاجهزة والامكانيات المادية والبشرية اللازمة.

وتتركز محاور منظومة الرعاية الصحية في المملكة في التالي:

الرعاية الصحية الأولية وصحة البيئة: تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية لأكثر من 31 مليون مواطن ومقيم، من خلال شبكة واسعة من المراكز والمستشفيات الصحية، ومن خلال تنظيم ومراقبة ومتابعة أداء القطاع الصحي الخاص.

الملف الصحي الموحد: وهو أحد المحاور الأساسية التي تعتمدها آلية تقديم الرعاية الصحية، حيث يؤدي الملف الصحي الموحد والمعتمد على رقم الهوية الوطنية للمواطن، ورقم إقامة المقيم، إلى حفظ معلومات المريض، ومنع ازدواجية وتضارب البيانات الخاصة به، مما يؤدي إلى تحسين جودة أداء الخدمات المقدمة للمريض.

نظام الضمان الصحي التعاوني: وهو نظام متكامل نموذجي، يقدم الخدمات الصحية للمقيمين غير السعوديين من خلال نظام تأمين صحي إجباري، يقدمه شركات التأمين التعاونية بالمملكة، تتعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمة الصحية من مستشفيات ومراكز خاصة، وتقدم كافة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، من الكشف الطبي، والعلاج والدواء، والإقامة والتنويم في المستشفيات، وكذلك خدمات الأسنان، والمختبر والأشعة والتطعيمات.

الطوارئ: يتولاها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والمعني بصفة أساسية بصحة الطوارىء، والمركز يعمل على مدار ساعات اليوم وله 20 فرعاً على مستوى المملكة، ويتبعه المستشفيات والمنشآت الصحية داخل نطاق كل فرع، لتقديم الرعاية الصحية الطارئة، كما توفر وزارة الصحة مجموعة من الأرقام التليفونية الخاصة بحالات الطوارئ، وخدمات الإسعاف والانقاذ والاسعاف الطائر الخاص بهذه الحالات.

التطعيمات: برامج التطعيمات اللازمة للأطفال دون سن المدرسة، والتطعيمات الموسمية مثل الانفلونزا والحمى الشوكية، من المحاور الأساسية لضمان صحة المجتمع والانسان، لذلك تهتم حكومة المملكة متمثلة فى وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تطعيمات الأطفال الأساسية في السن المستهدفة، كما اتاحت الوزارة خدمة شهادات التطعيمات الإلكترونية عبر منصة "صحتي" الإلكترونية.

تطعيمات كورونا: ضربت المملكة مثلاً يحتذى عالمياً في التطعيم ضد جائحة كورونا، حيث سارعت إلى توفير لقاحات كورونا من الشركات العالمية الموثوقة فى صناعة اللقاحات، وذلك عن طريق منشأة "كوفاكس الدولية"، وأتاحت خدمة التطعيم للجميع، مع ربط التطعيم بالمنصات الإلكترونية لتوثيق حالات التطعيم من خلال تطبيق "صحتي" و"توكلنا"، وكانت تجربة تطعيم كورونا تجربة رائعة ناجحة من حيث التنظيم وسهولة الأداء، وحسن المعاملة.

الرعاية الصحية خلال موسم الحج: تتخذ وزارة الصحة كافة التدابير والاشتراطات والاستعدادات خلال موسم الحج، لضمان صحة بيئة الحجاج، وتوفير سلسلة كبيرة من المستشفيات والمراكز الصحية لهم، وتوفير خدمات الطوارئ، وتوفير الكوادر البشرية الكافية لخدمة هذا العدد على مدار الساعة.

سباهي: وهو برنامج إدارة الجودة الصحية للمنشآت، والمعتمد فى المملكة لضمان تقديم خدمة صحية تحقق أعلى معايير دولية لتقييم أداء الخدمات الصحية والمعايير الدولية. يقيس البرنامج معايير معينة للمنشأة الصحية من حيث المنشآت والأجهزة والأنظمة المنظمة للعمل الصحي من خلال 133 معياراً لا بدَّ للاعتماد من حصول المنشأة على ثلاثة أرباعها، وتتوزع على أحد عشر محوراً هي: قيادة المنشأة، تقديم الرعاية، خدمات المختبر، خدمات الأشعة، خدمات طب الأسنان، إدارة الدواء، إدارة المعلومات، مكافحة العدوى والسيطرة عليها، إدارة السلامة والمرافق، وحدة جراحات اليوم الواحد، الطب التجميلي والجلدية.