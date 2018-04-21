إيلاف من القاهرة: تحل الإعلامية لميس الحديدي كضيفة شرف على مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام في العمل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وتشارك الإعلامية المصرية في المسلسل الجديد الذي يعرض على شاشة قناة سي بي سي التي تعمل بها بثلاث مشاهد بشخصيتها الحقيقة.

وصورت الحديدي احد مشاهدها الرئيسية في العمل أمس داخل بلاتوه برنامجها "هنا العاصمة" تحت إدارة المخرج رامي إمام حيث كان بطل العمل الفنان عادل إمام هو ضيفها في الاستوديو بشخصية الصحافي هلال كامل.

وصور إمام مشاهد العمل على مدار أكثر من 5 ساعات وسط ترحيب من العاملين بالقناة حيث كان في استقباله مالك القناة رجل الأعمال محمد الأمين والإعلامي محمد هاني مدير القناة.