الكشف عن سر طقطقة الأصابع



"إيلاف": قال علماء انهم اكتشفوا اخيراً سر الصوت الذي تصدره اصابعنا حين نطقطقها. واستخدمت دراسة اجرتها جامعة ستانفورد الاميركية نموذجاً رياضياً للتوصل الى ان فقاعات كثيرة تنفجر في وقت واحد داخل ايادينا محدثة صوت الطقطقة.

وأوضح العلماء ان تغير الضغط الناجم عن تحريك المفاصل عندما نطقطق مفاصلنا مثلا يسفر عن انفجار هذه الفقاعات المجهرية داخل اليد. ويطلق انفجار الفقاعات موجات صوتية تكون هي مصدر الطقطقة المعروفة.

وكان سبب هذا الصوت سيئ الصيت في المفاصل حير العلماء منذ اوائل القرن العشرين.

وللبرهنة على ان الفقاعات هي مصدر الطقطقة استخدم العلماء نموذجاً رياضياً لأحد المفاصل ومعادلات تحاكي ما يحدث لهذه المفاصل حين نطقطقها. ولاحظوا ان التغيرات التي تحدث في درجات الضغط بعد تحرك المفصل تسبب انفجار الفقاعات المجهرية الموجودة في سائل المفصل.

وبحسب النتائج التي توصل اليها الباحثون فانه ليس من الضروري أن تنفجر كل الفقاعات لإحداث صوت الطقطقة. ثم قارنوا نتائج نموذجهم الرياضي بنتائج في الحياة الفعلية فوجدوا انها كانت متشابهة تؤكد صحة النموذج الرياضي وان الفقاعات المجهرية هي مصدر الطقطقة.

وكانت دراسات سابقة اظهرت ان ما بين 25 و54 في المئة من الأشخاص يطقطقون اصابعهم وان الرجال يطقطقونها أكثر من النساء.

ورغم الرأي الشائع بأن طقطقة الأصابع تزيد خطر الاصابة بالتهاب المفاصل فان هذا الرأي ليس صحيحاً على الأرجح.

وخلص الباحثون الاميركيون الذين أجروا الدراسة الى ان النتائج المَرَضية الرئيسية لطقطقة الأصابع هي التأثير المزعج على المراقب الذي يسمعها بل انها قد تبعث على الاحساس بأن المفاصل أكثر مرونة.



وفي الوقت الذ لا يوجد دليل على ان طقطقة المفاصل تؤدي الى التهابها فان هناك من يرى ان مطها قد يضعف قوة المسك ويسبب تلفاً في نسيجها.

عبد الاله مجيد

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5558499/Scientists-solve-mystery-knuckles-crack.html





