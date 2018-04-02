GMT 9:00 2018 الإثنين 2 أبريل GMT 18:34 2018 الإثنين 2 أبريل  :آخر تحديث
اضافوا إسمه في ورقة الانتخاب ليجعلوا منه ثالث المرشحين

أكثر من مليون مصري انتخبوا محمد صلاح ليكون رئيساً للبلاد

ديدا ميلود
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كشفت عمليات فرز اصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر الأسبوع الماضي عن وجود عدد كبير من الأصوات الملغاة لسبب بسيط جداً، وهو ان اصحابها إضافوا مرشحا آخر لينتخبوه رئيسًا لجمهورية مصر العربية، والذي لم يكن سوى نجم الكرة المصرية محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنكليزي الممتاز و الدوريات الاوروبية.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اكثر من مليون ناخب مصري عمدوا خلال تواجدهم في معزل الاختيار الى استخدام اقلامهم لإضافة اسم محمد صلاح على ورقة الانتخاب ليكون المرشح الثالث بجانب الرئيس المنتهية عهدته عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية الشهيرة، فإن عدد الأوراق الإنتخابية التي وجد عليها اسم محمد صلاح بلغ اكثر من مليون ورقة، وهو عدد يترجم الشعبية الجارفة التي اصبح يتمتع بها المهاجم الدولي، بعدما تألق بشكل لافت مع ليفربول في الدوري الممتاز، واصبح يقارن بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو فضلاً عن قيادته لمنتخب مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم التي ستجرى في روسيا خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.
هذا واصبح محمد صلاح يحظى بتقدير الوسط الرسمي والشعبي في مصر بفضل تألقه وتواضعه، حيث يحظى بمتابعة لكل اخباره ، كما زادت نسبة متابعة فريقه ليفربول في مصر والبلاد العربية بشكل عام، ولم يكن تصرف المليون ناخب مصري سوى تعبير عن عشقهم لهداف الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي اصبح حديث الصحافة العالمية.

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