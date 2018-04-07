صلاح يكتسح منافسيه في جائزة أفضل لاعب أفريقي في أوروبا لشهر مارس

اقترب المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنكليزي من الفوز بلقب افضل لاعب افريقي في الدوريات الأوروبية عن شهر مارس الماضي، وفقاً لإستطلاع الرأي الذي تنظمه بشكل شهري مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لاختيار أفضل لاعب افريقي في الملاعب الأوروبية.

وكان صلاح قد فاز باللقب الفخري لشهري يناير وفبراير الماضيين، ويتجه ليكون الأفضل في "القارة العجوز" لشهر مارس، بعدما بلغت نسبة التصويت لصالح 58% قبيل ايام قليلة من إغلاق باب التصويت.

ويتفوق صلاح بفارق كبير على كل من التونسي وهبي الخزري لاعب وسط نادي رين الفرنسي الذي حصل على نسبة أصوات بلغت 39% ، والغيني نابي كيتا لاعب وسط نادي لايبزيغ الألماني الذي لم يحصل سوى على ما نسبته 3%.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت منذ بداية الموسم الجاري مع نادي ليفربول، وتحديداً في شهر مارس الماضي ببطولتي الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ، إذ قاد "الريدز" لبلوغ الدور الربع النهائي والفوز على مانشستر سيتي بثلاثية جعلته يخطو خطوة كبيرة نحو المربع الذهبي لـ"صاحبة الأذنين"، بالإضافة إلى إعتلائه صدارة ترتيب هدافي مسابقة "البريميرليغ" برصيد 29 هدفاً برصيد 58 نقطة.

وحافظ المهاجم المصري على نسقه التصاعدي في أدائه الفني ومردوده التكتيكي في البطولتين في موسمه الأول بقميص ليفربول، مما جعله يحظى بمتابعة من قبل كبرى الأندية الأوروبية وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدوره، تألق المهاجم التونسي الخزري في شهر مارس الماضي ، سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده في اسبوع الفيفا بتوقيعه على هدف الانتصار ضد كوستاريكا في مرمى كايلور نافاس حارس نادي ريال مدريد .

اما الغيني كيتا فساهم مع نادي لايبزيغ في إلحاق أول هزيمة بنادي بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني منذ شهر أكتوبر الماضي، و هو إنجاز يحسب لهذا الفريق امام "العملاق البافاري" الذي عجز عن هزيمته كبار وأقوى الأندية الألمانية والأوروبية .

ويستبعد ان ينال لقب افضل لاعب أفريقي لكيتا أو الخزري خاصة بعد تألق صلاح ضد مانشستر سيتي، وتوقيعه على هدف من أصل الثلاثية التي فاز بها ليفربول في ذهاب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ، إذ ان هذا التألق سيرفع من نسبة التصويت لصالحه من قبل الجماهير المصرية.