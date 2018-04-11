GMT 10:02 2018 الأربعاء 11 أبريل GMT 23:19 2018 الأربعاء 11 أبريل  :آخر تحديث

اختفاء ثمانية رياضيين كاميرونيين من ألعاب الكومنولث بأستراليا

بي. بي. سي.
مواضيع ذات صلة
أنوك ينتقد الدعوة إلى منع الرياضيين الروس من أولمبياد 2018
اختفاء خمسة رياضيين كاميرونيين يشاركون في دورة ألعاب الكومنولث
الرياضيين الروس الذي برأتهم كاس لن يشاركوا في أولمبياد 2018
تجاذب الساعات الأخيرة بين اللجنة الدولية والرياضيين الروس
روسيا تتهم رودتشنكوف بقيامه شخصيا بتنشيط الرياضيين
رونالدو و ميسي يحققان أعلى زيادة في ثروتيهما بين الرياضيين في عام 2017
مؤشرات جدية بحق الرياضيين الروس المبعدين عن الألعاب الشتوية
مزاعم بالمرض لرياضيين روس بعد قدوم مراقبي المنشطات في سيبيريا

اختفى ثمانية رياضيين كاميرونيين من إقامتهم في مقر ألعاب الكومنولث في أستراليا، حسبما ذكر مسؤولو الفريق.

وقال سيمون مولوبي، الملحق الإعلامي للبعثة الكاميرونية، لبي بي سي، إن المسؤولين اعتبروا الأمر "هروبا من الخدمة العسكرية" وأبلغوا الشرطة الأسترالية باختفاء الرياضيين.

وأضاف أن اللاعبين، وهم ثلاثة من رافعي الأثقال وخمسة ملاكمين، شوهدوا للمرة الأخيرة في أوقات مختلفة يومي الإثنين والثلاثاء.

وقالت الكاميرون إن اللاعبين لديهم تأشيرات أسترالية سارية حتى 15 مايو/أيار.

وكشف المسؤولون عن أسماء المختفين، وهم رافعو الأثقال الثلاثة أوليفييه ماتام، وأركانغيلاين سونكبو، وبتيت مينكومبا، والملاكمون كريستيان تسويه، وسيمبليسي فوتسالا، وأرسين فوكو، وأولريش يامبو، وكريستيل نديانج.

وقال مولوبي إن "السلطات تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الهاربين، فبعضهم لم ينافس بعدُ في أي مباراة."

وأضاف: "أبسط آمالنا أن يعودوا إلى القرية ويسافروا إلى وطنهم مع الآخرين."

وقال اتحاد ألعاب الكومنولث إنه سيراقب الموقف، لكن الرياضيين "لديهم الحق في السفر بحرية" وفقا لتأشيراتهم السارية.

وقالت كيت جونز، وزيرة شؤون ألعاب الكومنولث في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إن الشرطة الاتحادية الأسترالية أُبلغت بالتطورات.

وكان سبعة رياضيين كاميرونيين قد اختفوا من قبل أثناء مشاركتهم في دورة أولمبياد لندن عام 2012.



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في رياضة