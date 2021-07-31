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إذا لم يكن ضوء

وإذا لم تكن ضفاف

إذا لم تكن غابات

ومسافات تعرف حدودها

معمورة

وخطوة خطوة.

*

الجوهر هو

هذه الطريقة في مشيته.

*

يقول:

بؤسي

لم أكن أكثر

تعقّلاً.

*

الدمعة

أنّه إنسان.

*

غابتان: الغابة

وهذا الشكل من المدنيّة

الغابة أمّنا لكنّ هذا القلق قياسي

لكن هذا الحصيد بالأرواح

لكن هذه الهرميّة من نفسيّات

وهم يعون.. وتقع عليهم مسؤوليّة

غابتان: الغابة

الطبيعة القويّة طبعاً وقطعاً

وغابتنا والقسوة غير المبرّرة.

*

وبدأ

كلُّ شيئ، كلُّ شيئ

بتجرّد، بتدرّج

وحضرتك بعينيك يوميّاً ترى

بتجرّد، بتدرّج

الإعتراف شيمة، فضيلة

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