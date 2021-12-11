قطافُ ومضاتٍ من شجرة الشعر

أمتعُ الأصوات

ماسلكت طريقَ الصدق

مذْ غادرت حناجرَها

دون أن تتزيّن بأحمر شفاه البلاغة

أو رتوش الفصاحة

أو مساحيق تجميل الكلام

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أيّها الغِنى ، ما أرحبَ باحتَك

وما أوسعَ بابَك ، ما أثرى كنوزك

بيْدَ أنّ الاستغناء يفوقُك سِعَةً ورحابةً

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ما أشدَّ قشورَ الطِباعِ فينا

وما أرقَّ قشورَ التطبّعِ...

نسلخُها متى شئنا كأرديةٍ بالية

تفتقد هندام الحقيقة

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ما أبعد المنى في ألسنة الواهنين

وما أقرب التمنِّي يعلكونه عجزاً واسترخاءً

الرجاء المُطعّم بالعزم يكمن في المسعى

وإلاّ فإنه أمنية ؛ محال قطفها

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مؤججات الهممِ كثيرا ما تخترقُ الأقدار

وتُنحي القضاء بعيدا الى مسار آخر

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لو تدرك المسامع

كم من الصخب يحوم حولها

في باحات الهدأة وزوايا السكينة

وأخاديد الصمت

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لِمَ تقول : وداعا لا لقاء بعده

لمن أيقظ فيك صحوا كان نائماً

وأشعلَ فيك وقدا كان خامـدا

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أية بصيرة وبصرٍ عديم الرؤى والرويّة

ترى الهوّة العميقة مرتفعا باتجاه الأسفل !!

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كم من الثرثارين أضاعوا هيبة الصمت ..

بهذا السيل الهائل من هذر الكلام

وخزعبلات التلوّث اللغوي .

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