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مسرحية اللعب بالنار من تأليف اوغست سترندبرج ، كتبت المسرحية عام ١٨٩٢ وهي مسرحية مؤلفة من فصل واحد للمؤلف المصنف على أنها كوميدية، عرضت لأول مرة في مسرح ليسينج في برلين في عام ١٨٩٣.

كانت ردود الفعل على المسرحية سلبية للغاية حيث كان يُنظر إليها على أنها صريحة ومباشرة للغاية. وكان من بين النقاد كارل واربورغ الذي كتب: "يتحدث الناس بصراحة عن علاقاتهم وأفعالهم الحميمة، بينما في الحياة يعيدون كتابة مثل هذه الأشياء بنبرات أكثر هدوءًا".

تصور المسرحية العديد من التشابكات المثيرة في منتجع على شاطئ البحر. نُشرت المسرحية لأول مرة في شكل مطبوع عام ١٨٩٧ في المجموعة النصية مطبوعة وغير مطبوعة. استمر العرض السويدي الأول حتى عام ١٩٠٧عندما تم عرضه في مطعم السينما نوشينال في ستوكهولم، ممكن أن يكون الحب ساخنًا كالنار.

يمكن أن يتحول زواج نصف العمر إلى نار متعبة تتطلب باستمرار حطبًا جديدًا، القليل من المغازلة هنا. موضوع المسرحية مستوحى من زواج قريب حيث كان هو نفسه أخف وزنا ولعب مع الزوجة المتزوجة. المسرحية كوميديا ​​معاصرة لاذعة للغاية حول الزواج، اللعب بالنار من إخراج صوفيا جوبيثر مسرح مدينة ستوكهولم، مدة العرض ساعة وعشرة دقائق. أن المجموعة المسرحية عبارة عن جوهرة صغيرة متلألئة بشكل خفي مع قطرات المياه العذبة للشاطئ باقية على السطح. فكاهته على سبيل المثال ثاقبة وملائمة، كوميديا ​​قصيرة تتوازن على حافة الهاوية، أخرجت صوفيا جوبيثر المسرحية كما لو كانت تنظر في المسرح الحميم الخاص بستريندبرج، ٩٠٨، ومع ذلك فقد تم تحديث المسرحية بسهولة تامة ولكن بشكل ملموس تمامًا من وجهة نظر الرجال والنساء، والأعمار، والزواج، اللغة المتميزة هي لغة ستريندبيرج، قد يبدو أن المرأة كرستين هي أفعى الجنة الصيفية حيث تلتقي الأجيال.

غالبًا ما يتم تمثيل اللعب بالنار على هذا النحو. لكن صوفيا جوبيثر والفرقة وزعوا عبء المسؤولية بشكل أكثر توازناً من خلال تفسيرات الدور وبالتالي لم يتم توجيه أصابع الاتهام إلى كرستين، التي ادت دورها بشكل جيد من قبل بترونيلا باركر، إنها في الواقع تعاني من سوء التغذية بسبب الحب وتشعر بالملل من الخمول ولكن الحياة الصيفية المقررة مع والدي زوجها. يصادق زوجها (غيرهارد هوبيرستورفر) ابنة عمها أديل وهي نفسها تنجذب إلى صديقه أكسل (جوهانس باه كونكه) الذي يزور المنزل الصيفي. يرى الأصهار القدامى كل شيء ويفهمون أكثر، وعندها يتوقف التمرد ما يبدو أحيانًا أنها أكثر مسرحية شقاوة لـسترندبرغ أصبحت كوميديا ​​مع الاستماع بعناية إلى المضاعفات والتوقيت الرائع والابتسامة اللطيفة.

والد الزوج المزعج وابن العم المشغول والزوج المستقيل والصديق المطمئن يشبهون ضيوف الصيف القريبين منك. يتم التلميح إلى الجدية فقط كظل مزعج خلف ستائر التول البيضاء التي تتحرك بسهولة في رياح الصيف في فيلا الأرخبيل. كنوت وكيرستين اللذان تزوجا منذ عشر سنوات نفد صبرهما زوجان ناجحان ومزدهران من الناحية المالية، ولا يعملان لا سيما يعتمدان العيش على والدي كنوت الأثرياء. تتكون الحياة اليومية من دروس التنس وترميمات المطبخ، كنوت فنان يعمل بضع ساعات اليوم لديهم كل شيء لكنهم ما زالوا يشعرون بالفراغ الذي لا يعرفون كيف يتعاملون معه. هذه المسرحية تعكس الواقع السويدي الحالي الناس ناجحون بكل الطرق لكنهم يشعرون بالقلق ومحاولة سد الثقوب بالمفروشات والتجديدات والملابس الجميلة، تقول صوفيا جوبيثر"ما يتطلع إليه كلاهما هو أن يأتي صديقهما أكسل لزيارته ،أكسل بائس ومتشائم". بمساعدته تثير ردود الفعل من بعضها البعض، وجود أكسل يشعرون أخيرًا أن شيئًا ما يحدث حقًا، .لكن على الرغم من كل أوجه القصور، ما الذي يجعلهم يبقون؟ ليس الأمر أنهم لا يريدون العيش معًا، فهم لا يريدون العيش على هذا النحو. السنة التي سبقت "اللعب بالنار" زار ستريندبرغ صديقه الرسام روبرت ثيجرستروم وزوجته إلين في منزل الزوجين الصيفي في دالارو. في ذلك الوقت كان على طلاق من زوجته سيري فون إيسن وبالتالي كان قلقًا من أن ينتهي به الأمر علاقة جديدة. لكن خلال الزيارة شعر بانجذاب قوي لزوجة صديقه واضطر إلى ذلك للهروب من بيت الصيف في رسالة إلى ابن عمه جوتهارد كتب ستريندبرغ: "أنا خائف مني بصدق المشاعر تجاه السيدة تيكر ستروم ، ولا تريد أن تكون غير سعيدة أو تجعل الآخرين غير سعداء، في الصيف التالي عاد إلى دالارو لقضاء بعض الوقت مع الزوجين ودخل في جدال مع روبرت تيكر ستروم. بعد ذلك بوقت قصير أنهى معرفته بالرسام".

كان العرض قبل جائحة كورونا

مسرح المدينة في ستوكهولم

مسرحية اللعب بالنار

كوميديا ​​اوغست ستريندبيرج

العرض على مسرح كلارا سنن

إخراج صوفيا جوبيثر

تصميم المجموعة: لارس اوست بري

الازياء : أنسوفي نيبيرج

الاضاءة : إلين روج

الصوت: مايكل بريشي ، هاكان أوسلوند

الاقنعة : ماريا ليندستيدت

تمثيل الأدوار

الأب نيكلاس فالك

الحديثة إيفون لومبارد

ابن جيرهارد هوبيرستورفر

صهر بترونيلا باركر

الأصدقاء يوهانس باه كونكه

ابن عم جوزفين ليونجمان

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد