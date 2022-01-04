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ميلانو: أعلن المصمم الإيطالي جورجو أرماني الثلاثاء إلغاء عروض لتصاميمه كانت مقررة هذا الشهر في إطار أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو وأسبوع الأزياء الراقية في باريس، بسبب الازدياد الكبير في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا.

وأشار بيان صادر عن مجموعة أرماني إلى أن القرار الصادر عن المصمم الشهير البالغ 87 عاما "اتُّخذ ببالغ الأسف بعد تفكير معمّق على ضوء تفاقم الوضع الوبائي".

وبذلك ألغيت عروض مجموعة خريف/شتاء 2002/2023 لدار أرماني في ميلانو، وكذلك الأمر مع عروض مجموعة ربيع/صيف 2022 في باريس.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن إمكان تقديم العروض افتراضيا، قال ناطق باسم دار أرماني إن هذا الخيار ليس مطروحا حتى اللحظة.

وباتت أرماني أول دار إيطالية كبيرة تلغي عروضها بسبب الموجة الجديدة من الإصابات، على غرار ما حصل أيضا في الموجة الأولى في جائحة كوفيد-19 في شباط/فبراير 2020. وبالتالي فإن عودة عروض الأزياء الحضورية التي تم الإعلان عنها في أيار/مايو 2021 لم تعمّر طويلا.

وقال جورجو أرماني إن عروض الأزياء تشكل "مناسبة محورية لا بديل لها، غير أن سلامة الموظفين والجمهور لها الأولوية من جديد".

وكان برنامج أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو، المقرر بين 14 و18 كانون الثاني/يناير، يضم أساسا 23 عرضا حضوريا بمشاركة 47 علامة تجارية، بينها فندي ودولشته إيه غابانا وبرادا.

وتُصنف إيطاليا من أكثر البلدان الأوروبية تضررا جراء جائحة كوفيد-19 مع 137 ألف وفاة، وهي تشهد حاليا ازديادا متسارعا في الإصابات في ظل تفشي المتحورة أوميكرون.