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ساداكيتشي هارتمن (1867-1944) شاعر اميركي، ولد في اليابان من ام يابانية وأب الماني وهاجر الى الولايات المتحدة ليصبح واحدا من اوائل شعراء الحداثة، ومن اوائل من كتب التانكا والهايكو اليابانيتين باللغة الانكليزية.

من عناوين مجموعاته الشعرية أزهار البحر المنجرفة وقصائد أخرى (1904) وكتاب الصافر (1910) ورباعياتي (1913) وتانكا وهايكو: ايقاعات يابانية (1916).

تانكا

1



الشتاء؟ الربيع؟ من يعرف؟

تجنح البراعم البيضاء من اشجار البرقوق

وتمتزج بالثلوج.

لا تجلب هذه الأزهار اية سموات زرقاء،

الا ان عطرها ينبئ بالربيع.

2

آه، لو كانت الأمواج البيضاء

القصية في عرض البحر الوامض

التي يغسلها ضوء القمر،

ازهارا حلمية تنحدر نحوي،--

لاستنقيتها لك يا حبيبتي.

3

ايها القمر الناعس الأبيض

المنعكس في مرآة بحر بلا امواج،

أي مزاج متقلب لليل

حرضك على الهرب من السماء

والعيش في البحر الذي يضيئه الفجر؟

4

ولو ان الحب قد فتر

فالغابات تشرق بالأزهار،

فلم لا نذهب كما في الماضي

الى تعاريش الغابات البرية

ونحلم— بالأيام الخوالي !

5

قل لي أي اسم يليق

بأيام الضلال والعبث هذه!

مثل النباح في الأحلام

الذي يتيه عن الأرواح عند بزوغ الفجر

تضيع في دروب غير مطروقة.

6

تسلقي نحو شفتيّ،

يا شيطانة النبيذ الكهرماني الواهنة!

ابتهجي لذلك الذي يرتشف

من اكواب نبيذ الساكي الضواع

المنسكب من ينبوع مقدس.

7

لو كنا نقدر ان نعرف

متى تعترض الشيخوخة طريقنا،

لكتمنا صوت الجرس،

وقفلنا الباب ورحلنا—

فلتزرْنا في يوم آخر.