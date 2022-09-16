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لويز غليك شاعرة أميركية من مواليد مدينة نيويورك في عام 1943. تلقت تعليمها في كلية سارة لورنس وجامعة كولومبيا. شغلت منصب شاعر الولايات المتحدة للفترة 2003-2004 ونالت أعمالها جوائز عديدة توجت بفوزها بجائزة نوبل لعام 2020.

من عناوين مجموعاتها الشعرية: منزل الهور (1975)؛ انتصار أخيل (1990)؛ السوسنة البرية (1992)؛ الحياة الجديدة (1999)؛ بوابة العالم السفلي (2006)؛ حياة قروية (2009).

خيال

سأقول لكم شيئا:

كل يوم يموت الناس. وتلك مجرد البداية.

كل يوم، في المنازل التي تشهد جنائز،

تولد ارامل جديدة، ايتام جدد.

يجلسون واذرعهم مطوية،

محاولين ان يتخذوا قرارا بخصوص الحياة الجديدة هذه.

*****

ثم يذهبون الى المقبرة، بعضهم للمرة الأولى.

يخافون من البكاء، احيانا من عدم البكاء.

ينحني احدهم، يخبرهم ماذا يفعلون بعد ذلك،

مما قد يعني ان يقولوا بضع كلمات،

احيانا ان يهيلوا التراب على القبر المفتوح.

*****

وبعد ذلك، يعود كل واحد الى المنزل،

الذي يظهر فجأة مكتظا بالزائرين.

تجلس الأرملة على الأريكة، بكل وقار،

فيصطف الناس ليتقدموا نحوها،

احيانا يصافحونها، احيانا يعانقونها.

تجد شيئا لتقوله لكل واحد،

تشكرهم، تشكر حضورهم.

*****

في قرارتها، تريدهم ان يرحلوا.

تريد ان تعود الى المقبرة،

تعود الى حجرة التمريض، الى المستشفى.

انها تعلم انه غير ممكن، لكنه املها الوحيد،

امنية ان تعود الى الوراء. ومجرد قليلا،

ليس بعيدا حتى وقت الزواج، القبلة الأولى.