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باريس: يطرح رسام القصص المصورة السوري الفرنسي رياض سطوف سادس وآخر أجزاء سلسلة "عربي المستقبل"، في فرنسا في الأول من ديسمبر، على ما أعلنت دار "ألاري" الناشرة للعمل الاثنين.

وتدور أحداث الجزء السادس من السلسلة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994 و2011.

وأوضحت دار النشر الفرنسية أن السلسلة التي طُرح أول جزء منها سنة 2014، "حققت مبيعات فاقت ثلاثة ملايين نسخة في الأجزاء الخمسة الأولى وتُرجمت إلى 23 لغة".

ويروي سطوف المولود لأب سوري وأم فرنسية، في سلسلة القصص المصورة هذه أحداثاً من شبابه بين ليبيا إبان حكم معمر القذافي، إلى سوريا خلال حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

وسيكون هذا الجزء آخر قصة مصورة ينشرها الفنان لدى دار "ألاري"، بعدما أطلق سنة 2021 دار نشر خاصة به تحمل اسم "Les livres du futur" ("كتب المستقبل")، وسينشر من خلالها سلسلة أخرى بعنوان "Aventures de Vincent Lacoste au cinema".

كما يعتزم رياض سطوف طرح فيلم نهاية العام المقبل أو مطلع 2024، مع أعضاء فرقة "ليزانكونو" الفكاهية الفرنسية ديدييه بوردون وبرنار كامبان وباسكال ليجيتيموس.