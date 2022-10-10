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إيلاف: أعلنت Skaya وكالة سكايا للفنون ومقرها دبي، عن معرض آنا شيخ الفني الأول المُقام بصالة عرض Oblong Contemporary Gallery في دبي.

يُقدم المعرض الذي يحمل اسم Faceless قطع مختلفة تجمع بين ألوان الأكريليك على القماش والمنحوتات في مشهد تغلب عليه الألوان المشرقة يجمع بين الفن والخيال ويظهر به شكل رجل بلا وجه. يستقبل المعرض زواره من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. وخلال ليلة الافتتاح يوم 19 أكتوبر، ستتاح الفرصة للضيوف لابتكار قطع فنية رقمية باستخدام عناصر من إبداعات آنا عن طريق برامج تكنولوجية حديثة. وبمجرد انتهائهم من ابتكار القطع الفنية، سيتلقون نسخة رقمية منها عبر البريد الإلكتروني ويمكنهم إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) لها.

آنا شيخ هي فنانة معاصرة يظهر إبداعها في عدة أشكال متنوعة بدءًا من الفن على القماش والفن الرقمي وحتى العروض والأصول الرقمية المصممة لمنح العملاء ابتكارات لا يمكن نسخها. تتبنى آنا تقنيات جديدة لابتكار تجارب فريدة من الفن التفاعلي، كما تُقدم فنًا يمزج بين السريالية المعاصرة مع الفن التعبيري. تستخدم آنا في جميع أعمالها الفنية شخصيات كرتونية تلعب أدوارًا رئيسية في هذه الأعمال وتستعين بها لإثارة مواضيع اجتماعية هامة. تحمل الشخصيات مختلف التعبيرات، لذلك أيًا كان ما تشعر به أو يجول في بالك، بالتأكيد ستجد الشخصية التي تُعبر عنك.

Faceless هو أحدث معرض لآنا وقد بدأت العمل عليه خلال اندلاع الحرب في موطنها أوكرانيا. تؤمن آنا أن الفن يجب أن يكون أداة لإضفاء الفرح على النفوس. وعلى الرغم من أن الأحداث في أوكرانيا كان لها تأثيرًا على مشاعرها، إلا أنها استخدمت ألوانًا نابضة بالحياة في المجموعة بأكملها لتُدخل الفرح على قلوب الناس. تحمل العديد من قطع المجموعة شكل رجل مجهول بلا وجه، فهو ظل رجل بلا أي تعبير على وجهه ويرمز إلى الجانب المخفي في شخصية كل واحد منا. إنه شخص مجهول الهوية يرغب في تجربة كل شيء بكل جوارحه وفي الوقت نفسه يبقى مختبئًا في الظلام، هو شخص يسهُل العثور عليه لكن يصعب التعرف عليه.

من خلال معرفتها الكبيرة بالسوق الفني العالمي، تمثل وكالة Skaya Art Agency عددًا من الفنانين شديدي التميز لعرض أعمالهم على عملاء الوكالة رفيعي المستوى في الإمارات. تمارس وكالة Skaya Art Agency نشاطها الفني في الإمارات منذ عام 2016 وهي متخصّصة في الفنون الجميلة المعاصرة وفنون البوب وفن الشارع، وتُقدم معارض فنية فردية وجماعية بالإضافة إلى تنظيم الأعمال الفنية التنصيبية. وتُعد آنا شيخ، الأوكرانية الأصل والمقيمة حاليًا في تايلاند، أحدث فنانة تتعاون مع الوكالة.

