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روما: توفي المغني والمؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي، المعروف بأدائه خصوصاً أغنية "ساره بيركي تي آمو" الشهيرة ضمن فرقة "ريكي إي بوفيري"، عن 80 عاماً، على ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء.

وواجه غاتي في السنوات الأخيرة مشكلات صحية، وانسحب من الساحة الموسيقية سنة 2013 إثر وفاة ابنه أليسيو.

وبعد تأسيسها في ستينات القرن العشرين في مدينة جنوى الإيطالية، حققت فرقة "ريكي إي بوفيري" شهرة كبيرة في إيطاليا والخارج في السبعينات والثمانينات، وباعت أكثر من عشرين مليون أسطوانة خلال مسيرتها.

وحصدت أغنية "ساره بيركي تي آمو" ("ربما لأنني أحبك") بعد طرحها سنة 1981 نجاحاً عالمياً كبيراً، واستُخدمت في منتصف الثمانينات في موسيقى فيلم "L'Effrontee" لكلود ميلر مع شارلوت غانزبور.

ومثلت الفرقة إيطاليا في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية سنة 1978، وفازت في مهرجان سان ريمو الغنائي الإيطالي سنة 1985، وهو من أبرز الأحداث الموسيقية في البلاد ويستقطب سنوياً ملايين المتابعين.