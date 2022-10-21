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باريس: أعلنت "تيك توك" الخميس أنها ضمّت إلى صفوفها الكاتب السويسري جويل ديكر الذي تُعتبر مؤلفاته من بين الأكثر مبيعاً، في خطوة تهدف منها المنصة الصينية إلى ترسيخ دخولها المجال الأدبي.

وكان الروائي السويسري (37 عاماً) الذي بيعت 13 مليون نسخة من كتبه في مختلف أنحاء العالم منذ كتابه "الحقيقة في شأن قضية هاري كيبير" عام 2012 أطلق دار النشر الخاصة به "روزي أند وولف" في آذار/مارس الفائت من خلال إصداره روايته الأخيرة "قضية ألاسكا ساندرز" .

وتسعى "تيك توك" إلى أن تجذب القراء الشباب عبر وسم (بوك توك) #booktok. واستثمرت المنصة لتوفير جمهور للناشرين والمؤلفين والمكتبات.

ولا تتناسب مقاطع الفيديو القصيرة كثيراً عبر "تيك توك" مع متطلبات النقد الأدبي التقليدي، لكنها مفيدة في التعريف بالكتب.

وساهم الترويج لبعض الكتب عبر حسابات "تيك توك" ذات نسب المتابعة العالية في تحسين مبيعاتها.