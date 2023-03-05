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تنظم المديرية الاقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، بمدينة مكناس، أيام الإسماعيلية الثقافية الأولى: للفكر والآداب والفنون، في الفترة الممتدة ما بين 9 و21 مارس الجاري، ضمن برمجة غنية ومتنوعة تجمع بين الجانب الفكري والفرجة الفنية والحضور الإبداعي الوازن، وبمشاركة ثلة من الأسماء الثقافية والأدبية الوازنة في المشهد الثقافي والفني الوطني..

وجاء في بلاغ المديرية، أن هذه الأيام تأتي بهدف المساهمة في الحركة الثقافية والفنية التي تشهدها مدينة مكناس، وقد وضعت لها المديرية برنامجا ثقافيا وفنيا، بتنسيق وتعاون مع شركاء مؤسساتيين وجمعويين، مقترحة على مثقفي المدينة وجمهورها والمتتبعين للشأن الثقافي فقرات متنوعة ونوعية، تشمل ندوات فكرية، لقاءات مع مفكرين ومبدعين عروض مسرحية وفنية قراءات شعرية ولقاءات مفتوحة مع فعاليات فكرية وفنية.

كما أشار البلاغ، الى أن هذه الفعاليات ستقام بفضاءات المركز الثقافي محمد المنوني وفضاء المقهى الثقافي ميشيل جوبير ورياض ديدي وفق البرنامج التالي:



الخميس 9 مارس 2023

الساعة الرابعة والنصف ببهو المركز الثقافي محمد المنوني

افتتاح معرض للصور الفتوغرافية للفنان أوريليان بويسو

الساعة الخامسة بقاعة المنيعي بالمركز الثقافي محمد المنوني

لقاء قصيدة ومقام : مع الشاعر صلاح الوديع والموسيقي حسن شيكار

الجمعة 10 مارس 2023

الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة المنيعي بالمركز الثقافي محمد المنوني

حوار بين: الفنان توفيق حميش والروائي سعيد بنسعيد العلوي

السبت 11 مارس 2023

الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة المنيعي بالمركز الثقافي محمد المنوني

ندوة حول : (الرواية والتاريخ ) بمشاركة الأساتذة: حسن بحرواي، محمود عبد الغني، عبد المجيد حسيب، محمد الخراز

الساعة السابعة بمسرح المركز الثقافي محمد المنوني

مسرحية (شوكولا شو) لفرقة النجوم للفن المسرحي والتنمية الثقافية

الأحد 12 مارس 2023

الساعة الرابعة بفضاء المقهى الثقافي ميشيل جوبير

حفل موسيقي مع كورال الفردوس

الخميس 16 مارس 2023

الساعة الخامسة بفضاء المقهى الثقافي ميشيل جوبير

لقاء مفتوح مع المسرحي عبد الرحمان بن زيدان مع حفل توقيع آخر إصداراته

الجمعة 17 مارس 2023

الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة المنيعي بالمركز الثقافي محمد المنوني

ندوة : (أنساق القيم والتحولات الاجتماعية والثقافية بالمغرب )

بمشاركة: حسن أحجيج، رشيد الجرموني، محمد عبادو

الساعة السابعة بمسرح المركز الثقافي محمد المنوني

مسرحية (بودهوار) للفنان عبد الحق الزروالي

السبت 18 مارس 2023

الساعة الرابعة بعد الزوال برياض ديدي

بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الناقد بنعيسى ىبوحمالة، وبشراكة مع بيت الشعر بالمغرب،

لحظة وفاء لروح الناقد بنعيسى بوحمالة، بمشاركة نقاد وشعراء وفاعلين في المجال الأدبي والثقافي.