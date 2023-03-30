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إيلاف من الرباط: توفي صباح الأربعاء بإحدى مصحات مدينة القنيطرة المغربية ، الفنان التشكيلي محمد بناني، عن عمر يناهز 80 سنة إثر وعكة صحية ألمت به، وذلك حسب ما علم لدى النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين.

ويعد الفنان الراحل، وهو من مواليد مدينة تطوان، أحد أبرز التشكيليين المغاربة، حيث بدأت تجربته الفنية بأول معرض له في مدينة طنجة، أواخر السبعينيات.

بناني الى جانب الفنان المصري جورج البهجوري في ورش الفنون خلال موسم أصيلة الثقافي الدولي منتصف الثمانينات .



وحصل الراحل ، الذي بدأ مساره بجامعة القرويين بفاس، على منحة للدراسة في المعهد العالي للفنون الجميلة بباريس سنة 1962، حيث نال الإجازة في الفنون الجميلة والرسم والنحت. كما أقام واشتغل في إقامة الفنانين بالعاصمة الفرنسية.

وقدم بناني أعماله التشكيلية في العديد من المعارض داخل المغرب وخارجه. كما تعرض أعماله الفنية في أهم المتاحف العالمية.

وبناني حاصل على الوسام الملكي من درجة ضابط سنة 2008، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.