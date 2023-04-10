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1

أنا خطّاء

ليس هناكَ من يرجمُني

في جزيرةِ شياطينَ وأحجار،

يمضونَ أيّامهم

في حربِ رجمٍ لا تنتهي

يبحثونَ عنّي

وأنا بينهم

أقهقهُ

يصمتونَ ويلتفتون،

وحين يغرقُ صدى القهقهات،

يعودونَ إلى حروبهم.

2

أتطهّرُ بحجرٍ ،

ليزدادَ اختفائي

أنامُ كثيراً على وسادةِ ضميري الناصع،

وأصحو قليلاً مشغّلاً لماكينةِ مهنتي الجديدة..

صناعةُ الحجرِ الأسود

وتدويرُ القهقهات،

الكلُّ يبحثونَ عنّي،

وأنا بينَهم أغنِّي وأحبُّ وألعب،

فيما هم يزمجرونَ كارهينَ متجهمين،

مناماتُهم كوابيس،

ومنامتي فجريَّةُ اللون.

3

إتّحدوا على رجمِ أصداءِ أغنياتي

فارتدّتْ عليهُم سخرياتٍ صفراء،

عَزَموا على مغادرةِ الجزيرة،

فشكّلتُ أسماك النقاءِ جداراً ساحلياً

يصدُّهم عن الهزيمة.

4

أوعزتُ لترابِ الجزيرةِ،

أن يغرزَ أقدامَهم

كي يصبحوا تماثيلَ رجمهمِ الأزلي

جاءَ الأولاد،

وصنعوا منهم لعبةَ الخطّائين،

الذين لا يكفّونَ عن الرجمِ

ولا يملّونَ من مباراةِ الأخطاء،

صانعُها الأمهرُ ملاكٌ خفي،

مصنوعٌ رداؤهُ من حليبٍ أزرق،

ويشعُّ رأسُه بشجرةِ الإيمان،

وتغرس أقدامهُ بذورَ الملائكة.

ولكن ها هو يفزُّ من نومهِ

على وقعِ كلماتٍ تَرجُمُ

مسلسلَ حياتهِ الطويلِ الأخطاء