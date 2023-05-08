قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: توفي السبت في لندن عن عمر يناهز 99 عاماً عازف البيانو مناحيم بريسلر، مؤسس فرقة "بوزار تريو" الثلاثية، على ما أعلنت الجامعة الأميركية التي كان يدرّس فيها.

ووصفت عميدة معهد جايكوبس للموسيقى في جامعة إنديانا آبرا بوش الراحل بأنه كان "عازف بيانو لامعاً، ومعلّماً استثنائياً وروحاً لطيفة، وترك بصمة لا تمحى على أجيال من عازفي البيانو في مختلف أنحاء العالم".

أما عضو فرقة "بوزار تريو" من 2002 إلى 2008 عازف الكمان دانيال هوب فكتب على تويتر "اليوم ربح العالم ملكاً (تشارلز الثالث الذي توج السبت في لندن)، لكننا فقدنا اليوم أيضاً ملكاً آخر. وداعاً مناحيم وشكرأً لك على كل شيء".

ووجّه عازف التشيلو الفرنسي غوتييه كابوسون تحية إلى من وصفه بـ"عميد عازفي البيانو والموسيقيّ العظيم مناحيم برسلر". وكتب: "سنشتاق إلى روحه وابتسامته الأبدية".

كذلك أشادت أوركسترا باريس وأوركسترا برلين الفلهارمونيتان بعازف البيانو الراحل عبر حسابيهما على الشبكات الاجتماعية.

وكانت أول حفلة لفرقة "بوزار تريو" الأميركية في 13 تموز/يوليو 1955 ضمن مهرجان بيركشاير للموسيقى الذي أصبح مهرجان تانغلوود (شمال شرق الولايات المتحدة). وقدمت الفرقة آلاف من الحفلات الموسيقية حتى عام 2008.

ورُشح بريسلر مرات عدة لجوائز "غرامي" الأميركية، وحصل على جائزة "فيكتوار" فخرية للموسيقى الكلاسيكية في فرنسا عام 2016 عندما كاتن في الثانية والتسعين.

وكان بريسلر المولود في مدينة ماغديبورغ الألمانية عام 1923 هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1939 وهاجر إلى إسرائيل.