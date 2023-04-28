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نيويورك: توفي مقدّم البرامج الحوارية الأميركي جيري سبرينغر عن عمر يناهز 79 عاماً، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام أميركية عدّة. ويُعرف سبرينغر ببرنامجه المثير للجدل الذي طغت عليه المشاحنات الجسدية والكلمات البذيئة.

وتوفي سبرينغر بسلام في شيكاغو بعد "مرض قصير"، وفقاً لموقع "تي ام زي" نقلاً عن مصدر عائلي.

وقالت مصادر أخرى للموقع، إنّه كان يعاني من سرطان البنكرياس، الذي تمّ تشخيصه قبل بضعة أشهر.

وبدأ برنامجه "ذي جيري سبرينغر شو" (The Jerry Springer Show) في أيلول/سبتمبر 1991، ثمّ أوقف بعد 27 عاماً، غير أنّه تحوّل في هذا الوقت إلى رمز للبرامج الهابطة.

وكان في البداية برنامجاً حوارياً كلاسيكياً، ركّز على القضايا الاجتماعية والحياة السياسية الأميركية.

استقطاب الجمهور

وكان جيري سبرينغر محامياً وسياسياً، كما تولّى منصب رئيس بلدية سينسيناتي في ولاية أوهايو الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة لمدّة عام، في 1977.

ولكن بعد عدّة سنوات، غيّر هذا الابن من مهاجرين يهود ألمان نبرة برنامجه بشكل جذري، وتحوّل إلى البحث عن الإثارة بأيّ ثمن من أجل استقطاب الجمهور.

وفي معظم الحلقات، كان الضيوف يحضرون للحديث عن مشاكلهم الزوجية أو العائلية، أو حتى لفضح الخيانات الزوجية والخداع...

وبتوجيه من جيري سبرينغر، كان النقاش ينتهي بانتظام إلى صراعات، حيث يقوم حرّاس الأمن في بعض الأحيان بالتدخل والفصل بين الأشخاص المتخاصمين.

في نهاية التسعينيات، حصل البرنامج على أفضل تقييم من الجمهور، متقدّماً على برنامج "أوبرا" الحواري الذي تقدّمه أوبرا وينفري.